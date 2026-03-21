Close Menu

Split obilježava Međunarodni dan Down sindroma

Svaka donacija znači više terapija, više aktivnosti i, što je najvažnije, više osmijeha za djecu udruge

Danas, 21. ožujka, Udruga Sindrom Down 21 Split obilježava Međunarodni dan Down sindroma, slaveći ljubav, trud i radost koju zajednički stvaraju.

Ekipa udruge marljivo se pripremala za ovu posebnu prigodu – svaki ples, svaka pjesma i svaka točka rezultat su velikog srca i predanosti. Mali „Bubamarci“ pripremili su posebne nastupe, a njihovi osmijesi i koraci najbolje govore koliko ljubavi i truda stoji iza svega što rade.

Osim programa nastupa, posjetitelji će moći uživati i u kreativnim aktivnostima. Pripremili su lijepe uskrsne ukrase, poznate fritule od Ane koje su već oduševljavale kroz advent, te tradicionalnu Bubamara lutriju – puna nagrada, smijeha i veselja. Posebnu zabavu dodat će i Rajna koja izrađuje šarene balone, donoseći još više čarolije ovom danu.

Svi su pozvani da im se pridruže: druženje počinje u 11 sati na sredini Rive, koja će tog dana biti ukrašena cvijećem zbog sajma cvijeća. Posjetitelji će moći podržati udrugu, zagrliti Bubamarce, nasmijati se i postati dio ove posebne priče.

Za one koji ne mogu biti na Rivi, postoji mogućnost da podrže udrugu i putem lutrije ili donacija:

IBAN za uplatu: HR8424070001100573151

Nakon uplate, javite se na WhatsApp broj +385996179985 kako bi dobili svoje listiće.

Cijene lutrije: 1 listić – 3 € | 4 listića – 10 €

Svaka donacija znači više terapija, više aktivnosti i, što je najvažnije, više osmijeha za djecu udruge.

Udruga zahvaljuje svima koji su uvijek uz njih i koji su dio ove lijepe priče zajedništva, ljubavi i podrške.

 

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0