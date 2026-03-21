Danas, 21. ožujka, Udruga Sindrom Down 21 Split obilježava Međunarodni dan Down sindroma, slaveći ljubav, trud i radost koju zajednički stvaraju.

Ekipa udruge marljivo se pripremala za ovu posebnu prigodu – svaki ples, svaka pjesma i svaka točka rezultat su velikog srca i predanosti. Mali „Bubamarci“ pripremili su posebne nastupe, a njihovi osmijesi i koraci najbolje govore koliko ljubavi i truda stoji iza svega što rade.

Osim programa nastupa, posjetitelji će moći uživati i u kreativnim aktivnostima. Pripremili su lijepe uskrsne ukrase, poznate fritule od Ane koje su već oduševljavale kroz advent, te tradicionalnu Bubamara lutriju – puna nagrada, smijeha i veselja. Posebnu zabavu dodat će i Rajna koja izrađuje šarene balone, donoseći još više čarolije ovom danu.

Svi su pozvani da im se pridruže: druženje počinje u 11 sati na sredini Rive, koja će tog dana biti ukrašena cvijećem zbog sajma cvijeća. Posjetitelji će moći podržati udrugu, zagrliti Bubamarce, nasmijati se i postati dio ove posebne priče.

Za one koji ne mogu biti na Rivi, postoji mogućnost da podrže udrugu i putem lutrije ili donacija:

IBAN za uplatu: HR8424070001100573151

Nakon uplate, javite se na WhatsApp broj +385996179985 kako bi dobili svoje listiće.

Cijene lutrije: 1 listić – 3 € | 4 listića – 10 €

Svaka donacija znači više terapija, više aktivnosti i, što je najvažnije, više osmijeha za djecu udruge.

Udruga zahvaljuje svima koji su uvijek uz njih i koji su dio ove lijepe priče zajedništva, ljubavi i podrške.