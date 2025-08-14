SPLIT Maloljetnik bez kacige pao s romobila i udario u betonski blok

Jučer, 13. kolovoza 2025. godine u Splitu, na Šetalište Ivana Pavla II, maloljetnik je upravljao je električnim romobilom, bez korištenja zaštitne kacige, a kretao se pješačkom šetnicom. U jednom trenutku je izgubio kontrolu nad romobilom, pao i udario u betonski blok. Zadržan je na liječenju u splitskoj bolnici.

S obzirom na sve veći broj ove vrste vozila još jednom podsjećamo na zakonske odredbe:

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22., 133/23. i 145/24.), odnosno u čl. 2. st. 1. t. 104. navedeno da je „osobno prijevozno sredstvo” vozilo koje nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25cm3 ili čija trajna snaga elektormotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.), dok je u čl. 112. gore navedenog zakona propisano kuda i kako se mogu kretati „osobna prijevozna sredstva”.

Pozivamo roditelje da se upoznaju sa zakonskim odredbama kojima je regulirano što su osobna prijevozna sredstva i na koji način i tko ih može koristiti i da još jednom razmisle prije donošenja odluke o kupnji koliko je njihovo dijete spremno, zna li što se smije, a što ne smije voziti u prometu, zna li koje su njegove obaveze kao vozača osobnog prijevoznog sredstva i koja ograničenja mora poštivati kada se ova vrsta vozila koristiti.

Ograničenja koja se odnose na upravljanje osobnim prijevoznim sredstvima:

dobna granica za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom je 14 godina ,



vozači su dužni noću i danju, u slučaju smanjene vidljivosti, biti označeni reflektirajućim prslukom

mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani



vozači osobnih prijevoznih sredstava na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje,

na osobnom prijevoznom sredstvu smije se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom

vozilom se ne smije upravljati koristeći slušalice u ili na oba uha

ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.

Policijski službenici permanentno provode nadzore kako svim sudionika u prometu tako i vozača osobnih prijevoznih sredstava, te sankcioniraju sve koje zateknu u prekršaju sukladno odredbama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, a sve u cilju zaštite svih sudionika u prometu, a osobito pješaka kao najugroženije skupine sudionika u prometu.

Od početka godine do danas policijski službenici su na području PU splitsko-dalmatinske sankcionirali 800 vozača osobnog prijevoznog sredstva zbog prometnih prekršaja, a u nekoliko slučajeva smo i privremeno oduzimali električne romobile kako bi sačuvali zdravlje djece i maloljetnika.