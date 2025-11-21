SPLIT – KRKA 80-91: Žuti poraženi na domaćem terenu

Košarkaši su Splita danas od 18:30 igrali utakmicu protiv Krke na Gripama u sklopu 8. kola grupe A AdmiralBet ABA lige, a slavili su gosti rezultatom 80:91. Prva, druga i treća četvrtina pripale su Krki (21:23, 25:26, 11:27), a posljednja je otišla na stranu domaćina (23:15).

Najučinkovitiji igrač Splita bio je Myers 16, 2sk, 5as, a potom Radošević 14, 2sk, 1as; Sikirić 10, 3sk; Dragić 9, 5sk, 4as; Stephens 6, 3sk, 2blk; Svoboda 6, 1sk, 2as; Kučić 6, 1sk, 1as, 1ukr; Perasović 5, 1sk, 1as; Marinelli 5, 1as; Anticevich 3, 3sk; Drežnjak 3sk, 1as i Jemo.

Split će iduću utakmicu odigrati 23. studenog protiv Dubrave u Zagrebu u sklopu 9. kola SuperSport Premijer lige.