Split, Kaštela, Podstrana u srijedu bez struje skoro pola dana. Provjerite adrese

Građane Splita te okolnih mjesta u srijedu očekuju planirani radovi na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će na više lokacija doći do privremenih prekida u opskrbi električnom energijom.
Split
Ulica: SV.SPASA-1,TOLSTOJEVA-6,MAŽ.ŠETALIŠTE;32,34,38 od 8.30 do 14 sati
KARAMANOVA-4 od 8 do 15 sati
Kaštel Stari
Ulica: DIO ULICA;PUT ŠTALIJA,KNEZA VIŠESLAVA,SOLINSKA,KAMBEROVO ŠETALIŠTE od 9 do 13 sati
Kučine
Ulica: FRANINA 1-21;16-22 od 9 do 13 sati
Podstrana
Ulica: PUT STAROG SELA 23 I 23A od 8.30 do 13 sati
