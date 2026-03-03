Close Menu

Split, Kaštela, Podstrana u srijedu bez struje skoro pola dana. Provjerite adrese

Donosimo točno vrijeme i lokacije nestanka električne energije

Građane Splita te okolnih mjesta u srijedu očekuju planirani radovi na elektroenergetskoj mreži zbog kojih će na više lokacija doći do privremenih prekida u opskrbi električnom energijom.

Split

Ulica: SV.SPASA-1,TOLSTOJEVA-6,MAŽ.ŠETALIŠTE;32,34,38 od 8.30 do 14 sati

KARAMANOVA-4 od 8 do 15 sati

Kaštel Stari

Ulica: DIO ULICA;PUT ŠTALIJA,KNEZA VIŠESLAVA,SOLINSKA,KAMBEROVO ŠETALIŠTE od 9 do 13 sati

Kučine

Ulica: FRANINA 1-21;16-22 od 9 do 13 sati

Podstrana

Ulica: PUT STAROG SELA 23 I 23A od 8.30 do 13 sati

