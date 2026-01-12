"Split je naš!" traži besplatan taksi-prijevoz za onkološke bolesnike: Grad tvrdi da je u proračunu osigurano 50 tisuća eura

Građanska inicijativa "Split je naš!" održala je jutros u Parku života kod Onkologije KBC-a Split konferenciju za medije na kojoj su ponovno upozorili na, kako tvrde, višemjesečno ignoriranje njihovih prijedloga i upita prema Gradu Splitu oko uvođenja besplatnog taksi-prijevoza za onkološke bolesnike te uređenja gradskog zemljišta za parkiralište uz zgradu Onkologije.

Grad osigurao sredstva, najavljuju i konkretan model mjere

Iz Grada Splita jutros su poručili kako je u javnom prostoru objavljena netočna informacija o tome da sredstva za besplatan prijevoz nisu osigurana.

"Netočna je informacija koja se pojavila u javnom prostoru da Grad Split nije osigurao sredstva za besplatan prijevoz onkoloških bolesnika. U Proračunu za 2026. godinu osigurali smo 50.000,00 eura za besplatan prijevoz, unutar stavke od 400.000,00 eura namijenjene udrugama, a riječ je o mjeri koja se provodi po prvi put te ćemo uskoro predstaviti njezin konkretan model", jutros su otkrili iz Grada Splita.

Inicijativa: "Ne odustajemo dok se ovo ne riješi"

Predsjednica inicijative Marina Kovačević iznijela je i procjenu koliko bi predviđenih 50 tisuća eura moglo pokriti taksi-vožnji tijekom godine.

"Ako uzmemo da je prosječna cijena vožnje taksijem oko pet eura, tih 50 tisuća eura daje 10 tisuća vožnji. Budući da je riječ o odlasku do bolnice i povratku, to je 5 tisuća odlazaka na terapije godišnje", poručila je.

Inicijativa je ponovila zahtjev da Grad raspiše javni natječaj na koji bi se javio najpovoljniji ponuditelj te da se onkološkim pacijentima osigura besplatan taksi-prijevoz na sve terapije. Ističu kako to traže još od ožujka prošle godine.

"Tražimo da Grad raspiše javni natječaj na koji će se javiti najpovoljniji ponuditelj i da se onkološkim pacijentima osigura besplatan taksi-prijevoz na sve terapije. To tražimo još od ožujka prošle godine i nećemo odustati dok se to ne riješi", naglasila je Kovačević.

Usporedbe s drugim sredinama i kritike Gradskog vijeća

Na presici su najavili i da su pripremili pregled gradova i općina u Hrvatskoj koji već imaju slične modele pomoći, uz napomenu da su, prema njihovim tvrdnjama, svi proračunski manji od Grada Splita.

Tajnik inicijative Mate Buljubašić osvrnuo se i na političke odnose u Gradskom vijeću, ustvrdivši da se ključni problemi ne rješavaju dovoljno brzo.

"Grad nema stvarnu oporbu u vijeću, ali ima probleme, a ovo je jedan od najvećih i tu je Marina jedina koja se bori", rekao je Buljubašić.