Split i okolica za vikend će biti puni policije!

Tijekom predstojećeg vikenda policijski službenici nastavljaju intenzivnu kontrolu prometa na cestama Splitsko-dalmatinske županije.

- Grubo kršenje propisa o ograničenju brzine kretanja uz alkohol, nekorištenje sigurnosnih elemenata kao što je pojas na svim sjedalima i zaštitna kaciga na motociklima uz pojavu distrakcija u cestovnom prometu (odvlačenje pažnje od prometne situacije, npr. korištenje mobitela vozača ili pješaka) za posljedicu imaju najteža stradavanja u cestovnom prometu.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Posebna pozornost bit će na ponavljače prometnih prekršaja koji vrlo često svojim ponašanjem, ignoriranjem zabrana, zaštitih mjera nastavljaju kršiti prometne propise unatoč do sada izrečenim kaznama.

Sve sudionike u prometu dodatno pozivamo na oprez i poštivanje prometnih propisa, kako svojim neodgovornim ponašanjem ne bi doveli u opasnost vlastiti, ali i život ostalih sudionika u prometu - izvijestili su iz PU SD.