Split i okolica za vikend će biti puni policije!

Tijekom predstojećeg vikenda policijski službenici nastavljaju intenzivnu kontrolu prometa na cestama Splitsko-dalmatinske županije.
- Grubo kršenje propisa o ograničenju brzine kretanja uz alkohol, nekorištenje sigurnosnih elemenata kao što je pojas na svim sjedalima i zaštitna kaciga na motociklima uz pojavu distrakcija u cestovnom prometu (odvlačenje pažnje od prometne situacije, npr. korištenje mobitela vozača ili pješaka) za posljedicu imaju najteža stradavanja u cestovnom prometu.
Posebna pozornost bit će na ponavljače prometnih prekršaja koji vrlo često svojim ponašanjem, ignoriranjem zabrana, zaštitih mjera nastavljaju kršiti prometne propise unatoč do sada izrečenim kaznama.
Sve sudionike u prometu dodatno pozivamo na oprez i poštivanje prometnih propisa, kako svojim neodgovornim ponašanjem ne bi doveli u opasnost vlastiti, ali i život ostalih sudionika u prometu - izvijestili su iz PU SD.