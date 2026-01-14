Split domaćin prestižnog natjecanja maslinovih ulja: Hrvatskim proizvođačima sudjelovanje besplatno

Hrvatska maslinova ulja već godinama pronalaze svoje mjesto na brojnim svjetskim natjecanjima, a nova prilika za potvrdu kvalitete stiže upravo u Split. Na Institutu za jadranske kulture, od 23. do 25. siječnja 2026., održat će se međunarodno natjecanje OLIO DELLE SIRENE, inače vezano uz talijanski Sorrento, kojemu je Hrvatska ove godine zemlja domaćin.

Natjecanje u Splitu održava se u suorganizaciji Instituta za jadranske kulture i Hrvatske gospodarske komore, a domaćinstvo Hrvatske donosi i važnu pogodnost: hrvatskim proizvođačima sudjelovanje je besplatno.

Uzorci pristigli na ocjenjivanje prolazit će kroz stručno senzorsko vrednovanje pred međunarodnim panelom, koji će činiti talijanski i hrvatski stručnjaci. Panel će predvoditi voditelji Mirella Žanetić i Vittorio De Rosa, dok će rad nadzirati Tullio Esposito, predsjednik Tehničkog odbora Nagrade OLIO DELLE SIRENE.

Organizatori ističu da se, uz samu ocjenu, proizvođačima nudi i dodatna vrijednost – mogućnost individualnog susreta s ocjenjivačima, gdje će maslinari moći dobiti savjet, stručno mišljenje i povratnu informaciju o vlastitom ulju.

Tri najbolja hrvatska ulja idu u Sorrento u veljači 2026.

Poseban motiv za prijavu je i nastavak natjecanja na međunarodnoj razini: tri najbolje ocijenjena hrvatska ulja izborit će plasman na završnicu natjecanja OLIO DELLE SIRENE u Sorrentu, koja će se održati sredinom veljače 2026. godine.

Na taj način splitsko ocjenjivanje postaje i svojevrsna kvalifikacijska stanica za hrvatske proizvođače koji žele odmjeriti snage u međunarodnoj konkurenciji.

Kako se prijaviti: Uzorci se dostavljaju do 23. siječnja Za sudjelovanje na natjecanju potrebno je najkasnije do 23. siječnja dostaviti ili poslati uzorak ulja u tamnoj staklenoj boci, i to u količini 4 boce x 0,5 L, na adresu: Institut za jadranske kulture

Za natjecanje: OLIO DELLE SIRENE

N/r dr.sc. Mirella Žanetić

Put Duilova 11

21000 Split Važno je naglasiti da u natjecanju mogu sudjelovati samo maslinari s pakovinama ulja.

Iako su hrvatske maslinarske površine u poljoprivrednom smislu relativno skromne, maslinarstvo – osobito u obalnim regijama Istre i Dalmacije – ima veliku gospodarsku i kulturnu težinu. Maslinici su uglavnom manjih površina, uzgoj je tradicionalno konvencionalan, ali uz sve izraženiji trend rasta broja ekoloških maslinika.

Hrvatska maslinova ulja pritom se ističu zanimljivim i karakterističnim organoleptičkim svojstvima, a natjecanje OLIO DELLE SIRENE u Splitu organizatori vide kao priliku da se ta kvaliteta još jednom potvrdi i predstavi međunarodnoj sceni.

Organizatori pozivaju maslinare: "Iskoristite posebnu priliku"

Hrvatska gospodarska komora i Institut za jadranske kulture pozivaju domaće proizvođače da se odazovu, naglašavajući da je domaćinstvo Hrvatske ove godine rijetka prilika za besplatno sudjelovanje na renomiranom međunarodnom natjecanju – uz stručnu ocjenu i izravnu komunikaciju s ocjenjivačima.