Split domaćin međunarodne sportske konferencije "FightTech Summit"

U petak, 10. listopada 2025. godine, u Centru izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije na adresi Ruđera Boškovića 20 u Splitu održat će se međunarodna sportska konferencija "FightTech Summit". Skup počinje u 10 sati, a očekuje se dolazak vodećih domaćih i stranih stručnjaka iz područja sportskih znanosti, tehnologije i borilačkih sportova.

Konferenciju će otvoriti moderator Joško Elezović, dok će pozdravne govore održati Željko Primorac, pročelnik Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, te Stipe Čogelja, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije. Organizatori ističu kako je cilj ovog događaja potaknuti razmjenu znanja, međunarodnu suradnju te unaprijediti pristup treningu i pripremi sportaša kroz primjenu modernih tehnologija.

Stručni program i predavanja

Prvi dio programa donosi predavanje dr. sc. Dina Beloševića pod nazivom Kontrola treniranosti u borilačkim sportovima. Belošević će prikazati suvremene dijagnostičke postupke koji omogućuju praćenje anaerobnih i aerobnih sposobnosti sportaša, kao i metode za mjerenje jakosti, snage i eksplozivnosti. Poseban naglasak stavit će se na laboratorijske i terenske testove, poput Wingate testa, RAST-a, Beep-testa i drugih, ali i na praktičnu primjenu tih alata u svakodnevnom trenažnom procesu. Prezentacija će pokazati kako pravilno provedena dijagnostika može postati ključni alat za prevenciju ozljeda i prilagodbu treninga individualnim potrebama sportaša.

Nakon predavanja uslijedit će panel rasprava na temu tehnologije u sportu. U njoj će sudjelovati dr. sc. Marko Žaja, Boris Vujević, ekonomist i predsjednik Boksačkog saveza Splitsko-dalmatinske županije, dr. sc. Dino Belošević, dr. Cebrail Gençoğlu s Erzurum Technical Universityja, doktorand Matej Babić s Kineziološkog fakulteta u Splitu. Rasprava će obuhvatiti trenutačno stanje u primjeni tehnologije u sportu, prednosti i ograničenja suvremenih alata, ali i ulogu umjetne inteligencije u personalizaciji treninga, analizi protivnika i predviđanju rezultata. Poseban naglasak stavit će se na viziju budućnosti u kojoj će umjetna inteligencija, proširena stvarnost i napredna robotika igrati sve važniju ulogu u razvoju sporta.

Program se nastavlja predavanjem dr. Cebraila Gençoğlua pod naslovom Analyse Better – Train Smart: Physiological Requirements of Combat Sports. Njegovo izlaganje bavit će se fiziološkim zahtjevima borilačkih sportova te načinima kako ih treneri mogu ugraditi u planiranje i provedbu trenažnog procesa.

Nakon pauze za ručak, konferencija će završiti predavanjem Gordana Kocijana i Mislava Ćorića, inženjera strojarstva, koji će govoriti o tehnologiji u udaračkom sportu. Njihovo izlaganje donosi pregled najsuvremenijih senzorskih i vizijskih tehnologija, praktične primjene umjetne inteligencije u treningu te demonstraciju kako se mjere i analiziraju specifične motoričke sposobnosti poput maksimalne jakosti, brzine, agilnosti i eksplozivnosti. Predavanje će zaključiti pogledom na budućnost tehnološkog razvoja u sportu i njegovu primjenu u svakodnevnom radu sportaša i trenera.

Ciljevi i važnost konferencije

Organizatori ističu da cilj konferencije nije samo prenošenje znanja, već i stvaranje nove vizije pristupa sportskom treningu. FightTech Summit želi potaknuti međunarodnu suradnju i razmjenu znanstvenih spoznaja, prikazati najnovije metode dijagnostike u sportu te detaljno istražiti ulogu tehnologije u treningu i natjecanju. Posebna vrijednost konferencije je interaktivnost – sudionici će kroz pitanja i komentare moći aktivno sudjelovati u panel raspravi i izravno komunicirati sa stručnjacima.

U fokusu programa je i povezivanje motoričkih sposobnosti s tehničko-taktičkom učinkovitošću, odnosno prikaz kako podaci o jakosti, brzini i agilnosti mogu unaprijediti tehničke vještine sportaša. Tako se želi stvoriti cjelovita slika o modernom sportu u kojem tehnologija ne zamjenjuje sportaša, nego mu pomaže da postigne optimalne rezultate.

Očekivani rezultati

Od konferencije se očekuju konkretni i mjerljivi rezultati. Sudionici će steći praktične vještine u interpretaciji dijagnostičkih podataka i primjeni tehnologije u svakodnevnom radu. Cilj je da treneri razviju sposobnost donošenja odluka temeljenih na objektivnim podacima, a sportaši dobiju alate za bolje razumijevanje vlastitih mogućnosti i ograničenja.

Također, konferencija će otvoriti prostor za uspostavljanje međunarodnih kontakata i dugoročnih suradnji, što će pridonijeti jačanju hrvatske sportske znanosti i prakse u globalnom kontekstu. Očekuje se i šira primjena modernih tehnologija u klubovima i sportskim organizacijama, što bi u konačnici moglo rezultirati kvalitetnijim treningom i većim uspjesima na natjecateljskoj razini.

Organizatori poručuju kako žele inspirirati sudionike da razmišljaju inovativno te da prepoznaju potencijal spajanja tehnologije i ljudskog potencijala. FightTech Summit u Splitu tako bi mogao postati prekretnica u razvoju pristupa sportu u regiji, ali i šire.