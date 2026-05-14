Split dobiva novu fotografsku priču: Mlada autorica otvara prvu izložbu, evo detalja

U petak, u 20 sati, u Galeriji fotografije Fotokluba Split otvara se prva samostalna izložba mlade splitske autorice Karmen Ivančić. Karmen je inače studentica diplomskog studija Grafičkog dizajna na Umjetničkoj akademiji u Splitu, a fotografijom se bavi još od srednje škole.

Splitskoj će se publici predstaviti serijom od 24 fotografije nastale u sklopu kolegija Filmska fotografija na Umjetničkoj akademiji u Splitu pod mentorstvom Mirka Pivčevića i Vicka Vidana.

U ovoj vizualno iznimno dojmljivoj seriji, Karmen polazi od istraživanja suodnosa dizajna i fotografije te oblikuje vizualno precizne i pažljivo konstruirane prizore interijera koji djeluju istodobno blisko i pomaknuto, kao prostor svakodnevice preveden u vlastitu, stiliziranu stvarnost. Pastelni i vibrantni tonovi, plošna kompozicija bez izraženih sjena te reducirani odnosi među predmetima stvaraju atmosferu koja priziva estetski kod reklama, kataloga i digitalnih prikaza idealiziranog doma. Ipak, unatoč kontroliranosti kadra, fotografije ne djeluju hladno. U njima ostaju tragovi života: biljka koja traži zalijevanje, mačka uhvaćena u prolazu, raspored predmeta koji otkriva nečije navike i svakodnevne rituale. Iako su fotografije snimane na različitim lokacijama, zahvaljujući dosljednom vizualnom jeziku djeluju kao jedinstven prostor unutar kojeg se odvija tiha, gotovo filmska svakodnevica. Ivančić pritom pažljivo uklanja sve što bi moglo narušiti odnose unutar kadra te stvara fotografije koje balansiraju između dokumentarnog zapisa i režirane scene. Kako u predgovoru izložbi ističe povjesničarka umjetnosti Filipa Dora Ćapeta, upravo ta napetost između prisutnog i odsutnog, osobnog i artificijelnog, ostavlja prostor gledatelju da zakorači „Doma“.

Karmen Ivančić (2002., Split) studentica je diplomskog studija Grafičkog dizajna na Umjetničkoj akademiji u Splitu. Fotografijom se bavi od srednje škole, a kroz autorski rad istražuje prostor, atmosferu i odnose unutar svakodnevnih okruženja. Sudjelovala je na više grupnih izložbi i projekata, među kojima su 'Digitalna interpolacija Meštrovićevih djela' (Galerija Meštrović, 2022.), 'DVK 13–23' (MKC Split, 2023.), 'Feel the Mediterranean' te 'Izložba hrvatskog dizajna 23/24'. Njezini radovi objavljeni su u publikaciji 'Izložbe hrvatskog dizajna 23/24' te u knjizi 'Designing in Coexistence – Reflections on Systemic Change'. Aktivno sudjeluje u umjetničkim i edukativnim programima, a od 2024. godine vodi i asistira na radionicama u sklopu programa Dizajnerska početnica. Članica je Udruge DVK od 2021. godine.

Izložba je dio ‘Redovnog godišnjeg programa Fotokluba Split za 2026.’ koji se financira sredstvima Zaklade Kultura nova, a realizirana je uz financijsku podršku Ministarstva kulture i medija RH, Splitsko-dalmatinske županije i Grada Splita.