Split će uskoro postati vlasnik Spaladium Arene! Ovaj tjedan održat će se važan sastanak na kojem će biti svi vijećnici i gradonačelnik. Evo što doznajemo

Predsjednik Gradskoga vijeća Grada Splita Igor Stanišić uputio je poziv na sastanak predstavnicima političkih stranaka i nezavisnim vijećnicima koji su zastupljeni u splitskom Gradskom vijeću. Tema sastanka je Spaladium Arena, a održat će se u petak. Naime, nije neobično što se sada održava sastanak u vezi sa Spaladium Arenom jer je moguće da će ona uskoro prijeći u vlasništvo Grada Splita. Saznajemo da će na sastanku s vijećnicima biti prisutan i Tomislav Šuta, gradonačelnik Grada Splita.

Kako doznajemo, poziv je upućen klubovima i predstavnicima više političkih opcija: Hrvatskoj demokratskoj zajednici, Domovinskom pokretu, Hrvatskoj socijalno-liberalnoj stranci, Hrvatskoj demokršćanskoj stranci (predstavnik Marijan Čelan), stranci Centar (predstavnik Igor Skoko), Željku Kerumu – Hrvatskoj građanskoj stranci (predstavnik Igor Stanišić), Socijaldemokratskoj partiji Hrvatske (SDP), platformi Možemo!, stranci Direkt (predstavnici Jakov Prkić i Marinko Biškić), Mostu, Domu i nacionalnom okupljanju, Hrvatskoj stranci prava, Bloku umirovljenici zajedno (predstavnik Franko Kelam), kao i nezavisnim vijećnicima Davoru Matijeviću i Katarini Prnjak.

Poziv je potpisao Igor Stanišić u svojstvu predsjednika Gradskoga vijeća Grada Splita.

Podsjetimo, Spaladium Arena već je dulje vrijeme predmet sudskih i stečajnih procedura, kao i razgovora s bankama koje iz projekta izgradnje potražuju svoja sredstva. Grad Split ranije je sudjelovao na dražbi i dao simboličnu ponudu, no odluka o prodaji u međuvremenu je sudski poništena, zbog čega je cijeli postupak vraćen na početak i dodatno zakompliciran. Istodobno se s bankama vode pregovori o rješenju vlasničko-financijskog spora; u javnosti se pritom spominje model prema kojem bi Grad za približno pet milijuna eura mogao zatvoriti otvorena potraživanja.

U međuvremenu je Arena bila zatvorena i prepuštena propadanju, a iz Grada su ranije stizale najave da bi, nakon što se razriješe pravna pitanja i provede potrebna obnova, objekt mogao ponovno biti stavljen u funkciju.