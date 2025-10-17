Close Menu

SPLIT – ALKAR 79-62: Pobjeda Žutih, sjajna predstava Maligana, prisjetili se generala Blage Zadre

Košarkaši Splita i Alkara danas su od 18:00 sati igrali utakmicu 4. kola FAVBET Premijer lige na Gripama, a kao pobjednik susreta izišao je Split koji je slavio rezultatom 79:62.

Prva je četvrtina otišla na stranu Alkara (20:23), druga je pripala Splitu (22:9), treća je otišla na stranu Splita (21:18), a posljednja također Splitu (16:12). Valja napomenuti kako su Maligani cijeli susret držali atmosferu na visokom nivou, a u drugom su se poluvremenu prisjetili pokojnog generala Blage Zadre kojem su odali počast transparentom: „ČOVJEK POSLAN OD BOGA / VJEČNI ČUVAR NARODA SVOGA! / BLAGO ZADRO“. Nakon podizanja transparenta zapjevali su „Moja domovina“, a nakon toga skandirali su „Blago Zadro“.

Što se tiče atmosfere na terenu, kod Žutih najviše se istaknuo Jordano 20, 5sk, 2as, 4ukr, 1blk, a potom Perasović 15, 5sk, 1as, 1blk; Radošević 10, 6sk, 1as, 2ukr; Myers 8, 4sk, 5as, 1ukr; Dragić 7, 3sk, 3as, 2ukr; Kučić 6, 1sk; Stephens 5, 7sk, 5as; Marinelli 3, 2sk, 3as, 1ukr; Svoboda, Sikirić i Anticevich.

Kod Alkara najmirniju je ruku imao Cisse 16, 5sk, 7as, 1ukr; Gordon 13, 9sk, 1as, 2ukr, 2blk; Šiško 11, 4sk, 4blk; Krešić 7, 6sk; Karamarko 7, 4sk, 1as; Tomašević 4, 5sk, 2as, 1ukr; Domazet 3, 1sk; Jukić 1, 1sk, 1as, 1ukr; Klepo 1sk, 3as; Jurela 1sk, 2as; Jusup 1sk i Matulina.

Žuti će iduću utakmicu odigrati 19. listopada protiv SC Derbyja u gostima u sklopu 3. kola AdmiralBet ABA lige grupe A, a Alkar će u Sinju 21. listopada dočekati Bristol Flyerse u sklopu 2. kola Europske sjeverne košarkaške lige u grupi A.

