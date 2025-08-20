Split: 42-godišnjak bježao policiji, vozio bez dozvole i s kokainom kod sebe

U utorak 19. kolovoza 2025. godine, oko 00:30 sati u Splitu, policijski službenici su zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 42-godišnjak.

Vozač se prethodno oglušio na zapovijedi policijskih službenika izražene svjetlosnom i zvučnom signalizacijom te je tijekom vožnje počinio više teških prometnih prekršaja - nije se zaustavio na crveno svjetlo na semaforu, presjekao je uzdužnu punu liniju na kolniku i nastavio vožnju povećavajući brzinu. Nakon što je zaustavljen nad njim su uporabljena sredstva prisile kako bi ga se spriječilo u daljnjem bijegu i doveden je u službene prostorije. Obavljenim provjerama utvrđeno je da je upravljao vozilom unatoč ranije oduzetoj vozačkoj dozvoli, odbio se podvrgnuti testiranju na alkohol i droge, a kod njega je pronađen kokain.

Obzirom da se nalazio u rastrojenom stanju odveden je u bolnicu i zadržan na liječenju, a po otpustu će nad njim biti provedeno istraživanje zbog postojanja sumnje u počinjenje više prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Zakona o suzbijanju zlouporabe droga.