Rukometašice Splita 2010 saznale protivnice: Slovakinje sljedeća prepreka u Europskom kupu

Rukometašice Splita 2010 će u osmini finala Europskog kupa igrati sa slovačkom ekipom Iuventa Michalovce, odlučeno je ždrijebom u sjedištu Europskog rukometnog saveza u Beču. Prva će se utakmica igrati u Slovačkoj 17. ili 18. siječnja, a uzvratna u Splitu tjedan dana kasnije.

Slovakinje su prošle sezone igrale polufinale, a pretprošle sezone finale ovog natjecanja. Splićanke su, podsjetimo, na putu do osmine finala eliminirale Krajinu Cazin iz Bosne i Hercegovine te Metalurg Avtokomandu iz Sjeverne Makedonije.

U ždrijebu osmine finala Split 2010 nije bio među nositeljima, a osim Slovakinja mogao je izvući češku Hazenu Kynžvart, tursku Bursu Büyüksehir, slovensku Mlinotest Ajdovščinu, portugalsku Madeiru ili jednu od tri španjolske ekipe - Atlético Guardes, pobjednice iz 2021. Costa del Sol Malaga te pobjednice iz 2024. Atticgo Balonmano Elche.