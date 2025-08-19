Split: 13-godišnjak zaustavljen u noćnoj vožnji električnim romobilom, roditelji prijavljeni

Jutros, 19. kolovoza 2025.godine u 4,30 sati u Splitu na području Žnjana policijski službenici zaustavili su električni romobil kojim je upravljao 13-godišnjak.Obzirom da se suprotno zakonskim ograničenjima nalazio u noćnom izlasku bez pratnje roditelja i upravljao je električnim romobilom iako to ne smije, pozvan je roditelj.

Obiteljskim zakonom propisano je da su roditelji dužni i odgovorni djetetu mlađem od 16 godina zabraniti noćne izlaske bez svoje pratnje ili pratnje druge odrasle osobe ( podsjećamo da se noćnim izlaskom smatra vrijeme od 23 do 5 sati) radi čega će o događaju biti upućena obavijest Hrvatskom zavodu za socijalni rad.

Električni romobil je privremeno oduzet, a protiv roditelja će biti podnesena prekršajna prijava nadležnom sudu.

Još jednom roditelje podsjećamo na ograničenja koja se odnose na upravljanje osobnim prijevoznim sredstvima:

dobna granica za upravljanje osobnim prijevoznim sredstvom je 14 godina,

vozači su dužni noću i danju, u slučaju smanjene vidljivosti, biti označeni reflektirajućim prslukom

mora biti upaljeno jedno svjetlo bijele boje na prednjoj strani i jedno crveno svjetlo na stražnjoj strani

vozači osobnih prijevoznih sredstava na glavi moraju nositi zaštitnu kacigu za vrijeme vožnje,

na osobnom prijevoznom sredstvu smije se prevoziti samo osoba koja upravlja tim vozilom

vozilom se ne smije upravljati koristeći slušalice u ili na oba uha

ne smije skidati istodobno obje ruke s upravljača, pridržavati se za drugo vozilo, prevoziti, vući ili gurati predmete koji ga mogu ometati u upravljanju vozilom ili ugrožavati druge sudionike u prometu.

U Zakonu o sigurnosti prometa na cestama ("Narodne novine" br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13., 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22., 133/23. i 145/24.), odnosno u čl. 2. st. 1. t. 104. navedeno da je „osobno prijevozno sredstvo” vozilo koje nije razvrstano ni u jednu kategoriju vozila sukladno posebnim propisima, bez sjedećeg mjesta, čiji radni obujam motora nije veći od 25cm3 ili čija trajna snaga elektormotora nije jača od 0,6 kW i koje na ravnoj cesti ne može razviti brzinu veću od 25 km/h, odnosno čija najveća konstrukcijska brzina ne prelazi 25 km/h (vozilo koje se može samo uravnotežiti, monocikl s motornim ili električnim pogonom, romobil s motornim ili električnim pogonom i sl.), dok je u čl. 112. gore navedenog zakona propisano kuda i kako se mogu kretati „osobna prijevozna sredstva”.