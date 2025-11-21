Splićanke čekaju Brazilke, Ukrajinke, Argentinka i Poljakinja

Protivnik rukometašica Splita 2010 u osmini finala Europskog kupa rukometašica je slovački sastav Iuventa Mihalovce. Za razliku od Splita, Slovakinje su dosad igrale samo jedna dvoboj i izbacile nizozemski Quintus s +29 u dvije utakmice.

Mihalovce su uz Salu i Dunajsku Sredu velika tradicija slovačkog rukometa. Nije im top sezona. U ligi su nakon 4 poraza ostali bez trenera Lukačina, pa ga je protiv Nizozemki mijenjala prva suradnica Wollingerova uz pomoć slovačke legende Dušana Daniša. No, nakon što su prošli, dobili su novog trenera - Marosa Vikartovskog koji se dosad isticao u radu s mladima, pišu Sportske novosti.

Uvijek su to u povijesti uglavnom bile domaće igračice, ali danas više ne. Od domaćih su tu četiri reprezentativke koje se nisu plasirale na SP koje slijedi. To su vratarke Jakubikova i Bobal, srednjakinja Balčenkova i desna vanjska Dvorščakova. Prve violine sastava su strankinje, lijeve vanjske Ukrajinke Soskyda i Kompaniiets, brazilska srednjakinja Costa, desna vanjska Argentinka Freiler, poljsko lijevo krilo Kowalik i brazilsko desno Bieger.

Split čeka težak posao u siječnju na putu za četvrtfinale.