Splićanka se javila iz Dubaija: "Čulo se nekoliko eksplozija, ali nema panike"

Splićanka Lara Santini, poznata po svojoj sportskoj karijeri, oglasila se iz Dubaija nakon što su se u medijima pojavile informacije o napadima na području Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Santini je sportsku priču započela u gimnastici, nastavila u atletici, a potom se okrenula bodybuildingu, gdje je nastupala na natjecanjima i osvajala zapažene rezultate. Već dulje vrijeme živi u Dubaiju, gradu koji se posljednjih dana našao u fokusu svjetskih medija zbog širenja sukoba na Bliskom istoku.

Nakon zračnih napada na Teheran, sukob se proširio i na zaljevske države, uključujući i UAE. Pojavile su se vijesti o napadu na Dubai, no Lara je putem Instagrama poručila kako je stvarna situacija drukčija od onoga što se moglo iščitati iz dijela medijskih izvještaja.

“Primila sam mnogo poruka danas. Da, čulo se nekoliko eksplozija u Dubaiju, ali sam grad nije pogođen. Napad je bio usmjeren na američku vojnu bazu u Abu Dhabiju. Život se u dijelu grada u kojem ja živim odvija potpuno normalno. Ljudi šetaju vani s djecom i psima. Ne vlada panika. Strah se širi brže od istine, zato je važno da informacije dobijete od ljudi koji žive na mjestu događaja. Za sada je sve mirno, ne znamo što će se dogoditi u idućim satima i danima, ali zasad je sve normalno”, napisala je.

Njezina poruka umirila je dio pratitelja iz Hrvatske koji su joj se javljali zabrinuti nakon vijesti o napadima.