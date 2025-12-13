Splićanka otkrila šokantno iskustvo: Kaže da je svjedočila prizorima prostitucije u svojoj zgradi te tvrdi da se sve odvijalo pred očima njezina djeteta...

U studiju Dalmacije Danas večeras je održan novi Dalmacija Danas duel, u kojem su sučeljene Hana Matić iz udruge "Spasimo male obiteljske iznajmljivače" i Melis Mladineo Brničević iz Građanske inicijative "Stanari zajedno".

Rasprava je protekla u konstruktivnom tonu, a sugovornice su obradile sedam pitanja, među kojima je jedno bilo postavljeno i od strane gostiju. Tijekom emisije iznesen je niz argumenata s obje strane, uz primjere situacija koje se, kako je istaknuto, događaju i u Splitu.

Glasnogovornica inicijative "Stanari zajedno", Melis Mladineo Brničević, podijelila je osobno iskustvo iz svoje zgrade koje je, kako kaže, doživjela kao šokantno. Navela je da je u portunu, prolazeći s djetetom, svjedočila prizoru prostitucije povezane s turistima, a kao ilustraciju problema prikazala je i scene buke koju, tvrdi, stvaraju gosti koji u stambenim zgradama borave tek nekoliko dana. Upozorila je i na poteškoće u prijavljivanju takvih slučajeva, navodeći da se pri kontaktiranju policije često dobije odgovor kako se ne radi o javnoj površini te da se prijava ne može podnijeti, pa se takvi slučajevi ne mogu okarakterizirati kao narušavanje javnog reda i mira.

S druge strane, Hana Matić naglasila je zabrinutost da bi eventualne nove izmjene zakona mogle dovesti do preusmjeravanja prihoda od turizma, i to prvenstveno prema stranom kapitalu, umjesto prema domaćim ljudima. Osvrnula se i na česte tvrdnje o iseljavanju, navodeći kako u Splitsko-dalmatinskoj županiji, prema njezinim riječima, nema vala iseljavanja stanovništva, nego se prije radi o migracijama unutar same županije.

