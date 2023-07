Splićanka opisala iskustvo iz trgovine i pozvala sugrađane na oprez: 'Šokirala sam se kad sam vidjela rok trajanja'

Još jednom smo se uvjerili koliko je bitno gledati rok trajanja na kvarljivim proizvodima u trgovini.

Svoje iskustvo kupnje u jednoj prodavaonici trgovačkog lanca "Konzum" podijelila je s nama čitateljica (podaci poznati redakciji) koja se šokirala nakon što je okrenula pakiranje pureće šunke kako bih vidjela rok trajanja.

- Dogodilo se to danas, 19.srpnja u jednoj od prodavaonica Konzuma na splitskom području. Uzela sam PIK pureću šunku classic, već pakiranu i po običaju okrenula ambalažu da vidim rok trajanja. Pisalo je 'Najbolje upotrijebiti do 15. srpnja', dakle do prije četiri dana.

Ogorčena čitateljica ustupila nam je na korištenje i fotografije stare šunke iz Konzuma.

- Šokirala sam se kad sam vidjela rok trajanja. Neka i drugi paze na rokove kada kupuju - kazuje nam.

Za komentar smo se obratili i trgovačkom lancu 'Konzum', a isti ćemo objaviti po primitku.

Važno je napomenuti da se istek roka trajanja, većine suhomesnatih proizvoda, određuje se s obzirom na to kad bi se na njihovoj površini mogla početi razvijati bakterija listerija.