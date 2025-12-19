Splićanka izgubila narukvicu, moli sve sugrađane za pomoć u pronalasku: "Radi se o dječjoj uspomeni..."

Na portalu Dalmacija Danas nalazi se rubrika 'Izgubljeno-nađeno' koju možete pronaći u 'Specijalima'.

Naša čitateljica izgubila je Pandora narukvica s privjescima.

- Izgubljena je u utorak, 16.12. oko 8 sati na putu između Papandopulova ulice i OŠ Trstenik. Molim Vas javite ukoliko je nađete, radi se o dječjoj uspomeni - napisla je naša čitateljica.

U slučaju da ga pronađete, javite se na info@dalmacijadanas.hr pa ćemo vas spojiti s čitateljicom Anitom.