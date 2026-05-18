Splićanin već četvrt stoljeća vodio neboder bez minusa: "Prema novcu sam se odnosio kao da je moj, zato smo uvijek imali oko 50 tisuća eura na računu"

Osamdesetsedmogodišnji Toma Kovačić iz Papandopulove ulice na broju 25 do kraja prošle godine punih je 25 godina bio predstavnik stanara nebodera koji nikada nije bio u deficitu s novcem već su zahvaljujući njegovoj promućurnosti dobro zarađivali, pa se novac gomilao na računu.

Upravitelj Novi dani proglasili su ga najboljim predstavnikom stanara koji je uspješno odradio mnoge poslove. Moto mu je uvijek bio da prije bilo kakvog posla provjeri koliko će koštati, a kaže da je uvijek na računu bilo novca jer se prema njemu odnosio kao da je njegov. Takav je stav imao i prema zgradi koju je pazio kao da je riječ o njegovom stanu.

- Dobro sam provjeravao svaku ponudu koju bi od upravitelja dobili za određeni posao tako da smo uvijek na računu imali oko 50 tisuća eura. Sada je nešto manje novca jer nam je na krovu zgrade u izgradnji solarna elektrana koju treba platiti oko 12 tisuća eura. Popravili smo i zajedničku terasu koja je curila i stanarima prodrla u stan. To nas je došlo devet tisuća eura.

Bez kredita i s punim računom

Sredio je Toma za vrijeme vođenja zgrade i dvoja vrata, ona na ulazu u podrum i glavna na portunu, liftove na kojima su mijenjali razne dijelove, te obojao portun. Unutrašnjost portuna je kristalno čista i svatko tko u njega uđe ugodno se iznenadi. Kredit nikada nisu podigli jer imaju veliku reklamu na pročelju zgrade koja im je donosila određenu zaradu, ali i poslovne prostore u prizemlju.

Upozorava kako su majstori koji obavljaju razne poslove po stambenim zgradama izuzetno skupi zbog čega treba dobro paziti ili većinu manjih poslova raditi samostalno. Konkretno je sam popravljao struju, ali i druge mehaničke stvari zbog čega su i tu imali uštedu.

Papandopulova 25 kroz desetljeća

Zgrada ima 17 katova i 54 stana, a Tomo procjenjuje da je u njoj ostalo možda 20- ak posto onih prvih stanara koji su se uselili nakon izgradnje nebodera 1978. godine. Unatoč izmjeni stanovništva zadovoljan je stanarima, svi funkcioniraju odlično i sretni su zbog izgleda portuna, ali i ostalim stvarima napravljenim proteklih godina.

Stanarima je bilo žao kada je im rekao da više ne želi biti predstavnik i da izaberu nekoga drugoga kojem je na raspolaganju za bilo što. Sadašnji predstavnik stanara u Papandopulovoj 25 je Neno Mitrović kojeg Toma uvodi u posao i pomaže mu kada god zatreba.

Jedna stvar ipak je pokvarila idilu

Da ne bude sve tako idilično u Papandopulovoj 25 "pobrinuo" se jedan trgovački lanac koji je sagradio veliku zgradu nadomak njihovih prozora koje su zatvorili sve do trećeg kata. Kovačić tvrdi da su zbog toga na nižim katovima pale cijene stanova.