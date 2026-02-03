Splićanin uhvatio nevjerojatan trenutak: Zrakoplov "presjekao" Sunce, u kadar ušla i golema Sunčeva pjega

Mnogim fotografima poseban je izazov snimanje trenutka kada zrakoplov ili neki drugi objekt “prođe” preko Sunčeva ili Mjesečeva diska. Takvi prizori traju tek djelić sekunde i zahtijevaju precizno planiranje, vrhunsku opremu i savršene atmosferske uvjete. Još je zahtjevnije uhvatiti objekte poput Međunarodne svemirske postaje, no i prolazak putničkog zrakoplova preko Sunca spada među rijetke i vrlo cijenjene astronomsko-fotografske ulove.

Upravo takav prizor danas je, oko 11:30 sati, zabilježio splitski fotograf Eddy Meštrović. Njegov objektiv uhvatio je prolazak zrakoplova Airbus A330 aviokompanije Air France, koji je u tom trenutku letio na liniji Pariz – Beirut, ravno preko Sunčeva diska.

“Vrijeme je bilo savršeno, bez oblaka, a dodatno je pomoglo i to što nije bilo vjetra. I najmanje pomicanje objektiva može upropastiti ovakvu fotografiju”, objašnjava Meštrović. Dodaje kako je tijekom snimanja koristio astrosolar foliju, nužnu za sigurno fotografiranje Sunca. “Ona štiti i senzor fotoaparata i vid, bez toga se Sunce ne smije snimati”, naglašava.

U istom kadru i divovska Sunčeva pjega

Posebnu vrijednost snimkama daje činjenica da je Meštrović, osim prolaska zrakoplova, zabilježio i niz sunčevih pjega. Među njima se posebno ističe golema Sunčeva pjega označena brojem 4366, koja posljednjih dana privlači veliku pozornost znanstvenika i zaljubljenika u astronomiju.

O aktualnom stanju na Suncu danas su izvijestili NASA i specijalizirana stranica Space Weather. Prema njihovim podacima, sunčeva pjega 4366 pojavila se iznimno brzo i u svega nekoliko dana narasla do gotovo polovice veličine čuvene Carringtonove pjege iz 1859. godine. Zbog naglog rasta postala je nestabilna te je u posljednja 24 sata proizvela desetke solarnih baklji, uključujući i vrlo snažnu baklju X8 klase.

Takva aktivnost uzrokovala je ionizaciju gornjih slojeva Zemljine atmosfere i kratkotrajni prekid kratkovalnih radijskih veza iznad južnog Pacifika, dok su radioamateri u Australiji i Novom Zelandu prijavljivali gubitak signala ispod 30 MHz. Snimke s koronografa potvrdile su i izbacivanje više koronalnih izbačaja mase, koji zasad nisu izravno usmjereni prema Zemlji, no mogu izazvati slabije do umjerene geomagnetske oluje početkom sljedećeg tjedna.

Spoj avijacije i astronomije

Fotografija Eddyja Meštrovića tako ne bilježi samo precizno tempiran prolazak zrakoplova, nego i trenutak iznimno zanimljiv s aspekta solarne fizike. Spoj avijacije, astronomije i fotografskog umijeća rezultirao je prizorom koji se rijetko viđa, a još rjeđe uspješno zabilježi.

Za ljubitelje neba i Sunca, ali i za one koji cijene strpljenje i preciznost u fotografiji, ovaj splitski ulov još je jedan dokaz da se i iz svakodnevnih pojava, uz znanje i dobru pripremu, mogu izvući doista spektakularni prizori.