Splićanin uhvatio nevjerojatan trenutak: Zrakoplov "presjekao" Sunce, u kadar ušla i golema Sunčeva pjega

Splitski fotograf snimio je prolazak Airbusa A330 preko Sunčeva diska u trenutku pojačane solarne aktivnosti i pojave jedne od najvećih sunčevih pjega posljednjih godina

Mnogim fotografima poseban je izazov snimanje trenutka kada zrakoplov ili neki drugi objekt “prođe” preko Sunčeva ili Mjesečeva diska. Takvi prizori traju tek djelić sekunde i zahtijevaju precizno planiranje, vrhunsku opremu i savršene atmosferske uvjete. Još je zahtjevnije uhvatiti objekte poput Međunarodne svemirske postaje, no i prolazak putničkog zrakoplova preko Sunca spada među rijetke i vrlo cijenjene astronomsko-fotografske ulove.

Upravo takav prizor danas je, oko 11:30 sati, zabilježio splitski fotograf Eddy Meštrović. Njegov objektiv uhvatio je prolazak zrakoplova Airbus A330 aviokompanije Air France, koji je u tom trenutku letio na liniji Pariz – Beirut, ravno preko Sunčeva diska.

“Vrijeme je bilo savršeno, bez oblaka, a dodatno je pomoglo i to što nije bilo vjetra. I najmanje pomicanje objektiva može upropastiti ovakvu fotografiju”, objašnjava Meštrović. Dodaje kako je tijekom snimanja koristio astrosolar foliju, nužnu za sigurno fotografiranje Sunca. “Ona štiti i senzor fotoaparata i vid, bez toga se Sunce ne smije snimati”, naglašava.

U istom kadru i divovska Sunčeva pjega

Posebnu vrijednost snimkama daje činjenica da je Meštrović, osim prolaska zrakoplova, zabilježio i niz sunčevih pjega. Među njima se posebno ističe golema Sunčeva pjega označena brojem 4366, koja posljednjih dana privlači veliku pozornost znanstvenika i zaljubljenika u astronomiju.

O aktualnom stanju na Suncu danas su izvijestili NASA i specijalizirana stranica Space Weather. Prema njihovim podacima, sunčeva pjega 4366 pojavila se iznimno brzo i u svega nekoliko dana narasla do gotovo polovice veličine čuvene Carringtonove pjege iz 1859. godine. Zbog naglog rasta postala je nestabilna te je u posljednja 24 sata proizvela desetke solarnih baklji, uključujući i vrlo snažnu baklju X8 klase.

Sunčeve pjege, 2.2.2026. (Foto: NASA)

Takva aktivnost uzrokovala je ionizaciju gornjih slojeva Zemljine atmosfere i kratkotrajni prekid kratkovalnih radijskih veza iznad južnog Pacifika, dok su radioamateri u Australiji i Novom Zelandu prijavljivali gubitak signala ispod 30 MHz. Snimke s koronografa potvrdile su i izbacivanje više koronalnih izbačaja mase, koji zasad nisu izravno usmjereni prema Zemlji, no mogu izazvati slabije do umjerene geomagnetske oluje početkom sljedećeg tjedna.

Spoj avijacije i astronomije

Fotografija Eddyja Meštrovića tako ne bilježi samo precizno tempiran prolazak zrakoplova, nego i trenutak iznimno zanimljiv s aspekta solarne fizike. Spoj avijacije, astronomije i fotografskog umijeća rezultirao je prizorom koji se rijetko viđa, a još rjeđe uspješno zabilježi.

Za ljubitelje neba i Sunca, ali i za one koji cijene strpljenje i preciznost u fotografiji, ovaj splitski ulov još je jedan dokaz da se i iz svakodnevnih pojava, uz znanje i dobru pripremu, mogu izvući doista spektakularni prizori.

