Splićanin Šime Elez promijenio imidž. Reagirala je i Maja Šuput

Splićanin Šime Eleze, kojeg se posljednjih mjeseci povezuje s popularnom pjevačicom Majom Šuput, pohvalio se na društvenim mrežama novim imidžem.

Objavio je fotografije na kojima se vidi da je obrijao bradu te odlučio pustiti brkove, a promjena izgleda nije promaknula ni Maji – lajkala je objavu, čime je dodatno raspirila glasine o njihovom odnosu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Šime Elez (@simeelez)

Pratitelji su ga zasuli komentarima: „E moj Šime, nije tebi loše“, „Diva“, „Uživaj ljepotane“, „Oooo lijepo“, „Šime prešao igricu ovo ljeto“ – nizali su se komplimenti ispod fotografija.