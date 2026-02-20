Splićanin postao senzacija nakon utakmice Zrinjskog. Jutros je jedan od najtraženijih igrača na Transfermarktu

Remi Zrinjskog i Crystal Palacea (1:1) u prvoj utakmici doigravanja za nokaut fazu Konferencijske lige dobio je zanimljiv nastavak izvan terena. Trener mostarskog kluba Igor Štimac nakon susreta je javno preporučio mladog stopera Duju Dujmovića izborniku hrvatske reprezentacije Zlatku Daliću.

"Duju sam preporučio Zlatku Daliću. Igra na deficitarnoj poziciji, ima predivnu tehniku, superioran je u igri glavom, miran je na lopti i ima srce. Rekao sam mu da bude strpljiv i skuplja iskustvo. Bit će vremena za velike stvari i transfer. Drago mi je da je s nama, odbili smo nekoliko klubova“, rekao je Štimac.

Zrinjski je protiv aktualnog osvajača FA Kupa poveo Crystal Palace u ozbiljne probleme, a londonski uzvrat igra se u četvrtak.

Od Splita do Mostara

Dujmović (22) rođen je u Splitu, visok je 190 centimetara i prošao je omladinsku školu Solina. U siječnju 2022. prešao je u juniore Rijeke, a potom je sezonu i pol proveo na posudbi u Šibeniku, gdje je u SHNL-u upisao četiri nastupa.

U siječnju prošle godine, nakon jednog nastupa za prvu momčad Rijeke, preselio je u Zrinjski. Za prvaka BiH dosad je odigrao 36 utakmica, uključujući devet europskih ove sezone. Ugovor s mostarskim klubom traje do ljeta iduće godine, a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na 400 tisuća eura.

Viralni skok među najveće zvijezde

Štimčeva javna preporuka izazvala je neočekivanu reakciju. Dujmović je u kratkom roku postao jedan od najtraženijih igrača na Transfermarktu, platformi koja prati tržišnu vrijednost i statistiku nogometaša.

Igrač koji na profilu još nema ni fotografiju našao se među imenima poput Cristiana Ronalda, Neymara, Kyliana Mbappéa i Juliana Álvareza. U trenutku pisanja teksta bio je drugi najtraženiji nogometaš na platformi, iza Andrea Gomesa, koji je nedavno realizirao transfer iz Lillea u američki Columbus.

Razlika u karijernim putanjama pritom je ogromna. Dok je Gomes nastupao za Benficu, Valenciju, Barcelonu, Everton i portugalsku reprezentaciju, Dujmović je prije samo desetak dana igrao prvenstvenu utakmicu protiv Stupčanice iz Olova.

No, nakon europske večeri protiv Crystal Palacea i javne podrške Igora Štimca, mladi stoper Zrinjskog našao se pod reflektorima kakve dosad nije imao.