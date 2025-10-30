Close Menu

Splićanin ponovno uhvaćen volanom bez vozačke i pijan!

Oglasila se policija

Policijski službenici Postaje prometne policije su u utorak 28. listopada  2025. godine u 20 sati, u Splitu,  u ulici Put Mostina  zaustavili osobni automobil kojim je upravljao 51-godišnji vozač.

Provedenom kontrolom utvrđeno je kako je vozač upravljao vozilom prije  stjecanja prava na upravljanje motornim vozilom. Također je utvrđeno da upravlja vozilom pod utjecajem alkohola i izmjerena je koncentracija od  0.57 g/kg.

Vozač je uhićen i doveden u službene prostorije policije, a potom priveden nadležnom sudu u Splitu. Policija je predložila da se 51-godišnjaku odredi zadržavanje zbog opasnosti od ponavljanja prekršaja, te 40 dana zatvora budući da se radi o recidivistu u činjenju najtežih prometnih prekršaja koji je u posljednje dvije godine, dva puta prijavljen zbog počinjenja   istovrsnih prometnih prekršaja.

Sud ga je proglasio krivim te izrekao novčanu kaznu u ukupnom iznosu od 3310 eura.

