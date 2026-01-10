Splićanin na prekretnici svoje karijere: čeka meč koji mu može otvoriti brojna vrata

Svijet borilačkih sportova i dalje je u svojevrsnoj zimskoj stanci, ali stvari se polako zahuktavaju i vikendi počinju donositi interesantne borilačke priredbe. Boksački sladokusci večeras će doći na svoje jer na priredbi u Njemačkoj nastupit će Agit Kabayel (26-0-0). Jedan od najboljih teškaša današnjice borit će se za WBC-ovu titulu privremenog prvaka u teškoj kategoriji, a osvajanje tog statusa približit će ga napadu na svjetsku titulu.

Kabayel će rukavice ukrstiti s Damianom Knybom (17-0-0), zasad neporaženim Poljakom. Knyba nije boksač Kabayelovog ranga, barem zasad ne. Poljak zauzima 31. mjesto na BoxRecovoj rang ljestvici svjetskih teškaša, a iza sebe nema neke pretjerano velike i zvučne pobjede. Meč protiv Kabayela prilika mu je da napravi veliki iskorak ka samom vrhu, ali jasno je da u ovaj meč ulazi kao autsajder.

Agit Kabayel s druge strane "vruća" je roba na tržištu teškaša. Ovaj 33-godišnji njemački teškaš kurdskih korijena, dosad je odradio 26 mečeva i upisao jednako toliko pobjeda. Čak 18 puta slavio je nokautom, a u posljednja četiri nastupa nokautirao je redom Agrona Smakićija, Arslanbeka Mahmudova, Franka Sancheza i Zhileija Zhanga. Te pobjede gurnule su ga ka samom vrhu, a Kabayel trenutno zauzima treće mjesto BoxRec rang ljestvice. Osim što upisuje pobjede, Agit to radi na jako atraktivan način i jedan je od najuzbudljivijih teškaša današnjice.

Još više od Kabayelovog nastupa zanimat će nas okršaj između Granita Shale i našeg Petra Milasa. Dvojica teškaša odmjerit će snage u meču za IBF International titulu u teškoj kategoriji, a za Petra Milasa ovo je velika prilika.

Petrova karijera išla je u dobrom smjeru sve do rujna 2021. godine. Milas je do tada upisao 15 pobjeda u jednako toliko nastupa, a iza sebe imao je pobjede nad nekoliko renomiranih boksača poput Kevina Johnsona, Francesca Pianete i Denisa Bahtova.

Hrvatski teškaš bio je na glasu kao perspektivan i talentiran teškaš, a u rujnu 2021. godine boksao je protiv Tonyja Yoke na legendarnom Stade Roland Garrosu. Yokina karijera tada je bila u izgradnji, a Francuz je uživao status ponajvećeg svjetskog teškaškog talenta. Yoka se kao amater kitio svjetskom i olimpijskom titulom prvaka, a u meč s Milasom ušao je uz omjer 10-0 u profesionalnom boksu. Bila je to velika prilika za Milasa, ali Yoka je nadboksao Petra i slavio prekidom u sedmoj rundi.

Iako poraz od Yoke nije trebao predstavljati nešto katastrofalno, Milasova karijera značajno je usporila nakon te borbe. Petar se rijetko borio, mučio se s pronalaskom protivnika i ugovaranjem adekvatnih mečeva pa je tako nakon poraza od Yoke odradio tek četiri nastupa.

Dodamo li da su dva od ta četiri meča došla ove godine, jasno vam je kako su tu bili dugi periodi bez mečeva. Protivnici poput Pavela Soura, Eugena Buchmuellera i Jakuba Sosinskog nisu Milasova razina i Splićanin je lakoćom pobjeđivao u tim borbama, vjerojatno nadajući se nešto zvučnijim protivnicima i zahtjevnijim mečevima.

U desetom mjesecu Milas je boksao protiv Rydella Bookera. Nije ni Booker elitni teškaš, a i daleko je od svojih najboljih dana, ali ipak se radi o boksaču koji je dijelio ring s Filipom Hrgovićem, Kubratom Pulevim, Jamesom Toneyjem, Ottom Wallinom itd.

Milas je porazio Bookera prekidom u petoj rundi, a čini se kako mu je ta pobjeda ipak otvorila neka vrata. Milas će boksati protiv Shale na eventu koji će predvoditi Agit Kabayel i Damian Knyba, a ulog tog meča bit će WBC-ova titula privremenog svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Milas i Shala dobili su mjesto u sunaslovnoj borbi večeri, priredbu će prenositi DAZN, Quensberry Promotions organizira priredbu i ovakvi mečevi privući će znatno više gledatelja, potencijalno i sponzora te ostalih promotora, piše Fightsite.