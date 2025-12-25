Splićanin koji je živio Božić cijele godine: Sjećanje na Slobodana Ozretića, splitskog Djeda Božićnjaka

Moglo ga se sresti u gotovo svakom dijelu Splita. Prepoznatljiv, vedar i uvijek isti – s gustom bijelom bradom i kapom Djeda Božićnjaka na glavi, čak i usred ljetnih vrućina. Upravo po tom nesvakidašnjem izgledu Slobodan Ozretić postao je poznat kao splitski Djed Božićnjak, čovjek koji je blagdanski duh nosio sa sobom tijekom cijele godine.

Slobodan Ozretić preminuo je 10. prosinca 2018. godine, u 74. godini života, samo nekoliko dana prije Božića. Njegov odlazak posebno je dirnuo Splićane, koji su ga godinama doživljavali kao simbol topline, jednostavnosti i ljudske dobrote.

Prije nego što je postao gradska legenda, Ozretić je bio pomorac i upravitelj stroja. Tijekom svoje pomorske karijere obišao je čak 106 zemalja svijeta, upoznao različite kulture i živio život koji bi mnogi smatrali ispunjenim. Ipak, upravo se nakon povratka na kopno odlučio za put koji mu je donio najveće zadovoljstvo – skroman život ispunjen ljudima i svakodnevnim susretima.

Više od 15 godina puštao je svoju prepoznatljivu bijelu bradu, a božićnu kapu nije skidao ni kada bi temperature dosezale vrhunce. Na pitanje zašto tako živi, jednom je jednostavno odgovorio: "Ni u vrijeme dok sam radio i imao novca na pretek nisam bio sretniji niti zadovoljniji nego danas, kada imam samo zdravlje i ljubav. Živim skroman i lijep život. Ne želim biti Djed Mraz samo u božićno vrijeme. Želja mi je biti Djed Božićnjak kroz cijelu godinu."

Ozretić je sebe uvijek smatrao „narodnim čovjekom“. Iako je proputovao pola svijeta, često je isticao da nigdje nije vidio ono što ima Hrvatska – zemlju i ljude kakvi se, po njegovim riječima, rijetko gdje mogu pronaći.

Njegova pojava unosila je osmijeh u svakodnevicu grada, a njegov život bio je podsjetnik da sreća ne leži u materijalnom, već u jednostavnosti, toplini i ljubavi prema ljudima. Splitski Djed Božićnjak otišao je tiho, ali uspomena na njega i dalje živi – u pričama, fotografijama i sjećanjima onih koji su ga susretali na ulicama Splita.