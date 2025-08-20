Splićanin koji je bio "kralj funka". I danas je jedan od najvećih...

Na današnji dan 1964. godine rodio se Dino Dvornik

Na današnji dan, 20. kolovoza 1964., rođen je Dino Dvornik, glazbenik koji je obilježio hrvatsku i regionalnu scenu te ostao zapamćen kao "kralj funka". Njegova energija, karizma i glazbeni opus i danas žive kroz generacije koje su odrastale uz njegove hitove, ali i one koje tek otkrivaju njegov bezvremenski ritam.

Od malih ekrana do glazbene pozornice

Sin slavnog glumca Borisa Dvornika i majke Diane Tomić, Dino je već kao dijete kročio u svijet umjetnosti. Glumio je u serijama "Naše malo misto" i "Čovik i po", no pravi poziv pronašao je u glazbi. Početkom osamdesetih s bratom Deanom osnovao je bend Kineski zid, s kojim je trasirao prve funk korake na ovim prostorima.

Pravi uzlet stigao je 1989. godine, kada je izdao svoj prvi solo album "Dino Dvornik". Njegov osebujni zvuk i energične izvedbe ubrzo su mu donijele status jedinstvenog izvođača.

Zvuk koji se ne zaboravlja

Dvornik je kroz karijeru vješto spajao funk, soul, pop, rock i elektro, stvarajući prepoznatljivi glazbeni potpis. Publika ga pamti po bezvremenskim hitovima poput "Afrika", "Ništa kontra Splita" i „Ja bih preživio". Njegove pjesme redovito su osvajale top-ljestvice, a Porini su potvrđivali njegov status umjetnika čiji rad nadilazi trendove.

Njegov posljednji album Pandorina kutija, objavljen 2008. neposredno nakon prerane smrti, nagrađen je nizom priznanja i ostao je testament njegova stvaralaštva.

Naslijeđe koje traje

Dino Dvornik preminuo je 7. rujna 2008. u Zagrebu, u 44. godini života. Ipak, njegova glazba i danas odjekuje u koncertnim dvoranama, na radijskim valovima i među izvođačima koji ga ističu kao uzor. U Splitu i Zagrebu podignuti su mu spomenici, a brojni tribute koncerti svjedoče da publika ne zaboravlja svog kralja funka.

Dino Dvornik pokazao je da glazba može biti most između generacija, a njegova ostavština i danas potiče na ples, osmijeh i – život u ritmu funka.