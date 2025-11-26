Splićanin dvostruko prevaren: Vjerovao u nasljedstvo iz SAD-a i kripto investicije, izgubio 31.500 eura

Splitska policija zaprimila je prijavu osobe koja je u razdoblju od lipnja do rujna 2025. godine putem elektroničke pošte dobila obavijest da je navodni nasljednik novčane ostavine nakon smrti rođaka iz Sjedinjenih Američkih Država. U uvjerenju da je informacija vjerodostojna, oštećeni je, prema uputama nepoznatih osoba, u više navrata izvršio uplate na dva bankovna računa registrirana jednoj europskoj državi, u ukupnom iznosu od 17.900 eura.

Također je prijavio da je u razdoblju od 2021. do 2025. godine, nakon prethodnog telefonskog kontakta s nepoznatom osobom koja mu je nudila mogućnost ulaganja u kriptovalute, putem brze pošte zaprimao kuverte u kojima su se nalazili kodovi za uplatu navodno potrebni za provedbu investicija. Slijedeći upute, oštećeni je u više navrata izvršio uplate u ukupnom iznosu od 13.630 eura. Nakon što nikakva obećana sredstva niti potvrde o ulaganjima nije zaprimio, oštećeni je posumnjao da je riječ o prijevari.

