Splićanin bi mogao ostati bez motora i bez slobode 40 dana. Evo što je napravio

U nedjelju, 15. ožujka 2026. godine u 23.20 sati u ulici Mažuranićevo šetalište policijski službenici Prometne policije Split uhitili su 43-godišnjeg vozača motocikla. Muškarac je upravljao motociklom iako mu je pravomoćnim rješenjem ukinuta vozačka dozvola i određeno da zbog prikupljenih 12 negativnih bodova ne može podnijeti zahtjev za izdavanje nove vozačke dozvole do listopada 2027. godine.

Utvrđeno je da 43-godišnjak nije imao osobnu iskaznicu ni prometnu dozvolu za motocikl kojim je upravljao. Budući da se radi o ponavljaču identičnih prometnih prekršaja, uhićen je i sljedećeg dana doveden nadležnom sudu u žurnom postupku. Policijski službenici su privremeno oduzeli motocikl.

15 dana pritvora

Sudu je predloženo da se ponavljaču odredi zadržavanje u trajanju od 15 dana, da ga se kazni kaznom zatvora u trajanju od 40 dana i novčanom kaznom te da mu se trajno oduzme motocikl.

Sud mu je odredio zadržavanje u trajanju od 15 dana nakon čega je predan u zatvor, a odluka o kazni za počinjene prekršaje biti ne uskoro donesena.