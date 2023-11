SPLIĆANI, STIŽE NOĆ CIRKUSA! Donosimo što će se sve naći na programu

Od 17. do 19. studenoga Split će biti domaćin manifestacije Noć cirkusa 2023. Osim u Splitu, s cirkusom povezane aktivnosti možete pogledati i u Križevcima, Puli, Rijeci, Samoboru i Zagrebu.

Članice Nacionalne cirkuske platforme priključile su se obilježavanju Noći cirkusa – međunarodnog događanja u organizaciji Territoires de Cirque uz potporu Ministarstva kulture Francuske, u suradnji s Francuskim institutom i uz potporu Circostrade, circusnext-a, ProCirque (Švicarska), BUZZ (Njemačka), FFEC - francuske federacija

cirkuskih škola, FEDEC-a - europske federacije profesionalnih cirkuskih škola i mreža Grand CIEL. Organizacije i ustanove diljem Europe udružile su snage u 5. izdanju Noći cirkusa i ponudile 275 različitih događanja diljem Europe od 17. do 19. studenog 2023.

Pula / ČAROBNJAKOV ŠEŠIR

17. studenoga u 20 sati u INK Pula, Cirk Pozor izvest će predstavu „Obaveza“.

19. studenog u 18 sati u caffe baru La Resistence Triko Cirkus Teatar izvest će predstavu „Trio La La La“.

Samobor / CIRKULTURA

17. studenoga u Centru za mlade Bunker u 18 sati organizirat će se cirkuski buvljak, a u 19 sati cirkuski kabaret.

SPLIT / Cirkus Kolektiv

17. studenoga u Beton kinu Doma mladih u 19 sati prikazat će se dokumentarni film „Kraljičin utjecaj“. 18. studenoga na Maloj sceni Doma mladih u 19 sati biti će izvedena cirkuska predstava „The Overcoats“ talijanskog cirkuskog umjetnika Davidea Perissuttia. 19. studenoga također na Maloj sceni, od 10 do 11 sati održat će se

radionica fizičkog kazališta istog umjetnika.

ZAGREB / Cirkorama

17. studenoga u 19 sati u knjižnici Marije Jurić Zagorke Petra Najman i Ivan Svaguša Svaig predstavit će site-specific performance „Vrana bez gnijezda“, uz predstavljanje popratne slikovnice i izložbe. 18. studenoga u Pogonu Jedinstvo u 19 sati splitski ROOM 100 kolektiv predstavit će rad u nastajanju „C8H11NO2 (2.0)“, a u 20 sati talijanska umjetnica Francesca Mari predstavu „Petlja… u utrobi žonglerke“. 18. i 19. studenoga Francesca će održati radionicu podnog žongliranja u maloj dvorani Pogona Jedinstvo, od 10 do 12 sati. 19. studenoga francuski umjetnik Edouard Peurichard izvest će predstavu „Odmor ratnika“ u 19:00.

Križevci / K.V.A.R.K.

18. studenoga u Klubu Kulture u 20 sati biti će izvedena cirkuska predstava „Iskrenje – duo drama za čovjeka i trapez“ zagrebačkog kolektiva Tricycle Trauma.

Rijeka / PROSTOR PLUS

18. studenoga u u Filodrammatici u 19:00 prikazat će se dokumentarni film „Beta Circus“, a u 20 sati održat će se cirkuski variete.

O predstavi „Obaveza“

Obaveza je neverbalna fantazija koja koristi klauniranje, ples, pokret i manipulaciju predmetima u maniri novog cirkusa. Alegorija je to stvarnog sukoba koji pritišće čitav ljudski život. Inspirirana vizionarskom dramom Jeana Giraudouxa Luđakinja iz Cgaillota, postavlja jednu usamljenu ženu protiv masovnog zla. Naša je junakinja utjelovljenje nevinosti: krhka, naopaka, djetinjasta, čista. Ona čini sve što je moguće ne bi li pobjegla vanjskoj sili koja je počinje progoniti, rušeći polako, ali sigurno dijelove svijeta koji je sebi stvorila i u kojem je dotad sretno živjela. Bori se s neumoljivom silom bez ijedne izgovorene riječi - pokret je njen jezik i njeno oružje.

O predstavi Trio La La La

“Veseli putujući cirkuski cabaret na sklapanje i rasklapanje, za djecu i odrasle. Uigrani, zaigrani i preigrani trio nudi svojoj miloj publici pregršt vratolomija, akrobacija, žongliranja, muziciranja, plesa i pretumbacija, nudi joj smijeh i veselje, i boje slavlja i radosti.

O buvljaku

Donesite komade iz ormara koji se mogu iskoristiti kao dio kostima, probajte cirkuske rekvizite i odaberite neki komad za sebe. O cirkuskom kabaretu u Samoboru Diana Fureš, Jelena Kalaica, Aleksandar Đikić, Matija i Tatjana Vuletić i Zoran Vukić predstavit će se kratkim točkama koje uključuju akrobatiku, ples, manipulaciju objektom, žongliranje, balans,...

O filmu „Kraljičin utjecaj“

„Kraljičin utjecaj“ dokumentarni je film o nestajućoj kulturi polinezijskih žena žonglerki u Kraljevini Tongo. Kroz svoje osobne priče žene dijele povijest i Hiko kulturu kroz vidljiv utjecaj kraljice Salote na ovaj tradicionalni ples (vještinu) i osnaživanje žena na tom udaljenom otoku.

O predstavi „The Overcoats“

„The Overcoats“ je priča nastala po istoimenom romanu ruskog pisca Gogolja. Akakj Akakjevich je maleni kotačić u ogromnom birokratskom stroju kojeg ugnjetava cjelokupna društvena klasa krajem 19. st. u Petersburgu. Umjetničko istraživanje počinje unutar stranica ruskog romana, a rezultat je predstava posvećena birokraciji, čija je namjera reći kako se mali čovjek osjeća pred nesavladivim naporom i razumjeti zašto ljudska bića moraju nastaviti nakupljati toliko zakona da na kraju postanu paralizirana. Upravo se to događa na pozornici, progresivna i tragična paraliza koja se pretvara u komediju, “teatro dell’assurdo” spektakl.

O radionici fizičkog kazališta

Radionica je namijenjena mladima i odraslima (13+) zainteresiranima za fizičko kazalište bez obzira na prethodna iskustva.

O kreaciji „Vrana bez gnijezda“

„Vrana bez gnijezda“ je interdisciplinarni projekt u razvijanju, koji u sebi sadrži suvremeni cirkus, likovne i literarne zanate te glazbu. Jedan dio projekta je intiman, a drugi dio je javan. U izvedbi ovog rada u nastajanju vidjet ćete ovaj drugi dio, kojem je naravno osnova onaj prvi. Bitan dio te večeri je promocija istoimene slikovnice u izdanju

Bučnih stripova koja će se moći kupiti na samom otvaranju.

O predstavi „C8H11NO2 (2.0“)

C8H11NO2 (2.0)" nova je derivacija originalne predstave ROOM 100 kolektiva koja je premijerno izvedena 2011. godine i koja je laureat circusnext edicije 2009-2010. Predstava je gostovala na raznim festivalima u Europi i SAD-u do 2015. godine kada je kolektiv pauzirao svoju izvedbenu karijeru. Kroz projekt “The Sphere”, ROOM 100 dobio je podršku da se osvrne na ovu kreaciju i reagira na nju s odmakom od 12 godina.

O predstavi „Petlja…u utrobi žonglerke“

Atmosferična predstava autorice Francesce Mari Petlja...u utrobi žonglerke istražuje pokrete u apstraktnom snu, slobodno inspirirana mitovima i legendama Tonge, ženstvenošću i tisuću aspekata žonglerske discipline. Talijanska žonglerka odaje počast tradicionalnoj kulturi koja ujedinjuje žene u neizmjernoj radosti koju donosi jednostavan čin bacanja predmeta. Predstava nastaje kroz razgovor s različitim ljudima koje upoznaje na proputovanju Tongom.

O radionici podnog žongliranja

Cilj radionice je istražiti različite mogućnosti žongliranja cijelim tijelom posvećujući posebnu pozornost žongliranju na podu i korištenju stopala.

O predstavi „Odmor ratnika“

»Odmor ratnika« je laureat circusnext programa, u ediciji 2022-2023. „Odmor ratnika „ je solo koji intimno gleda (s dozom ironije) na karijeru cirkuskog umjetnika. Pratimo akrobata, bacača noževa, koji pokušava ponovno proživjeti svoju profesionalnu karijeru. Scene koje su proživljene, izmaštane ili ponekad čak potpuno plagirane otkrivaju krajolik generacije amaterskih i profesionalnih cirkuskih umjetnika, kako tradicionalnih tako i suvremenih.

O predstavi „Iskrenje – duodrama za čovjeka i trapez“

Ova minimalistička duodrama portretira čovjeka u areni omeđenoj političkim, društvenim i masovno kulturnim međama. Gledatelje na sceni dočekuje samo primjerak vrste, čovjek koji se kreće na ogoljelom podiju usred unutarnjeg raskola, a koji komunicira u neverbalnom odnosu s plesnim trapezom. Stilskim pokretom na granici plesa i akrobatike vodi se unutarnja rasprava koja evocira odluku.

O filmu „Beta Circus“

„Beta Circus“ je dokumentarni film koji prikazuje provedbu istoimenog projekta od 2020. do 2022. godine s temom „nove magije“.

O varijeteu u Rijeci

Varijete je plesno-scensko-zabavna večer koja objedinjuje umjetnice/ke i grupe iz okruženja u jedinstven program koji služi kao predstavljačka platforma za njihove radove. Izvođači su Iva Korbar, Sanja Prodan, Andrej Škedel, Silkuets, polaznici redovne edukacije Prostora Plusa.

O Nacionalnoj cirkuskoj platformi

Nacionalna cirkuska platforma je prva suradnička programska platforma u Hrvatskoj koja okuplja organizacije u sektoru suvremenog cirkusa. Na izazove s kojima se susreću organizacije i umjetnici koji rade u sektoru platforma odgovara različitim oblicima programske razmjene i suradnje te prijenosom znanja i iskustava među

članicama. Platformom koordinira ROOM 100 kolektiv (Split), a članice su Cirkorama (Zagreb), Cirkultura (Samobor), Cirkus Kolektiv (Split), Čarobnjakov šešir (Pula), K.V.A.R.K. (Križevci) i Prostor Plus (Rijeka) te novoosnovano Društvo umjetnika suvremenog cirkusa (Zagreb). Aktivnosti Nacionalne cirkuske platforme provode se uz financijsku podršku Zaklade Kultura nova.

O potpori za rad pojedinačnih udruga

Rad udruge Cirkus Kolektiv podržan je od Zaklade Kultura nova, Ministarstva kulture i medija i Grada Splita. Rad udruge Čarobnjakov šešir podržan je od Grada Pule, Istarske županije, Ministarstva kulture i medija. Noć cirkusa u Zagrebu sufinancirana je sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo Grada Zagreba, Kreativne Europe programa Europske unije, circusnext platforme, Ministarstva kulture Italije i Zaklade Kultura nova. Program Noć cirkusa odvija se kroz projekt Cirkuliranje koji je podržan od strane Grada Samobora i Zagrebačke županije. Gostovanja talijanskih umjetnika u Splitu i Zagrebu odvija se kroz projekt SOLO BUT NOT ALONE.