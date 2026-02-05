Splićani sinoć slušali o "malom čudu" hodočasnika na francuskom Caminu: "Jako je puhalo, padala je kiša, bio je umora..."

U Splitu je sinoć održana još jedna Camino kava, u organizaciji Bratovštine sv. Jakova Hrvatska, uz podršku i gostoprimstvo caffe bara Mendula. Kako navode organizatori, susret je održan u duhu jednostavnosti, zajedništva i otvorenog srca, vrijednosti koje, kako ističu, obilježavaju Camino de Santiago.

Gost večeri bio je Dražen Eldić, hodočasnik iz Karlovca, koji je okupljenima prenio svoje iskustvo hoda Caminom od Leóna do Santiaga de Compostele. Organizatori navode da je riječ o svjedočanstvu koje nije bilo usmjereno na kilometre i etape, nego na unutarnji put, molitvu i susrete s ljudima.

Prema riječima organizatora, Dražen Eldić tijekom izlaganja poseban je naglasak stavio na ono što se ne vidi na kartama – ljudske susrete i molitvu. Kako je ispričano, na Caminu se svakodnevno prolazi pokraj brojnih križeva, crkvica i katedrala, a Eldić si je zadao osobni zadatak da kod svakog križa moli za jednu konkretnu osobu, imenom i prezimenom.

Organizatori ističu da je upravo ta praksa dala poseban smisao njegovu hodu, jer Camino, kako je poručeno okupljenima, postaje put na kojem hodočasnik ne hoda sam, nego u srcu nosi tuđe brige, nade i potrebe.

Volonterstvo i darivanje kao dio hoda

Tijekom večeri istaknuto je i Eldićevo volonterstvo u udruzi Jak kao Jakov. Kako navode organizatori, na Caminu je nosio majice udruge, ali ne kako bi ih sačuvao za sebe, nego kako bi ih darovao ljudima koje bi susretao putem.

Prema prenesenom svjedočanstvu, majice su darivane u trenucima kada bi osjetio snažan unutarnji poticaj, što su organizatori opisali kao trenutke tihe, ali duboke povezanosti među hodočasnicima, često bez puno riječi, ali s jasnom porukom zajedništva.

Riječi s Camina i snimke s različitih krajeva svijeta

Organizatori ističu da su večer dodatno obogatila svjedočanstva hodočasnika koje je Eldić susreo na Caminu. Dio njih poslao je pisane poruke, dok su se drugi javili video-porukama, snimljenima posebno za ovu Camino kavu.

Posebno je istaknuta pjesma Waynea Loxtona, hodočasnika iz Španjolske, napisana o Caminu i susretima na tom putu. Pjesma je tijekom večeri izrecitirana, a okupljenima je predstavljen i hrvatski prijevod, koji je, kako navode organizatori, dodatno dočarao dubinu povezanosti koja se rađa među ljudima na hodočasničkom putu.

„Sebična“ molitva i tišina kod Cruz de Ferro

Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri, prema riječima organizatora, bilo je svjedočanstvo vezano uz Cruz de Ferro, jedno od najsnažnijih simboličnih mjesta francuske rute Camina. U uvjetima jakog vjetra, kiše i velikog umora, Eldić je, kako je preneseno, izrekao jednostavnu i osobnu molitvu za snagu i izdržljivost.

Organizatori navode da je nakon kratkog vremena vjetar stao, kiša prestala, a put se nastavio u miru, što je okupljenima preneseno kao iskustvo malog čuda i snažnog znaka na Putu.

Na kraju susreta, poruka večeri bila je jasna – Camino poziva, ali znakove treba znati čitati i imati hrabrosti odazvati se. Okupljeni su ohrabreni da ne čekaju savršeni trenutak, nego da krenu, a neki su, prema riječima organizatora, već najavili polazak nakon Uskrsa.

Večer je zaključena tradicionalnom hodočasničkom porukom koja, kako poručuju organizatori, povezuje sve hodočasnike, bez obzira na to jesu li već krenuli ili tek razmišljaju o putu:

Buen Camino.