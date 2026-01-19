Splićani osnažite um i zabavite se: Open mic i dvije radionice u Zoni

U Zoni open mic i čak dvije radionice za osnaživanje mentalnog zdravlja

Novi tjedan u Zoni započinje uz Open mic koji spaja večer karaoka i stand-up nastupe, a već u utorak i srijedu, u sklopu savjetovališta Prika, održat će se dvije radionice za osnaživanje mentalnog zdravlja.

- U utorak će se održati radionica na engleskom jeziku pod nazivom "Don’t be scared to fail!". Sudionici će istražiti svoj strah od neuspjeha, otkriti kako njihov um reagira na pogreške te napraviti korake prema osobnom rastu. U srijedu slijedi radionica "Između ekrana i stvarnosti" na hrvatskom jeziku, koja se bavi pritiscima online svijeta. Pridružite nam se i doprinesite svom mentalnom zdravlju - poziva Lara Zubanović, voditeljica Zone.

Open mic održat će se u 19 sati, a obje radionice u 18 sati. Više informacija i rezervacije mjesta dostupne su na klubzona.net.