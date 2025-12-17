Splićani, oprez! Neodgovorna uporaba pirotehnike mogla bi vas skupo koštati. Ovo je apel Vijeća za prevenciju kriminaliteta Grada Splita

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Splita apelira na građane da u nadolazećem blagdanskom razdoblju paze na odgovorno korištenje pirotehničkih sredstava. Kako bi blagdani protekli u sigurnoj i mirnoj atmosferi, važno je pridržavati se zakonskih propisa i osnovnih sigurnosnih mjera, kako bi se spriječile ozljede, požari i drugi neželjeni incidenti.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

- Poštovani sugrađani,

pred kraj godine, u blagdanskom ozračju Božića i novogodišnjih blagdana, razdoblje je u kojem se češće koriste pirotehnička sredstva. Njihova uporaba zakonski je regulirana, a neodgovorno rukovanje može imati ozbiljne i trajne posljedice, osobito kada ih koriste djeca i mladi, često nesvjesni mogućih opasnosti i ozljeda.

Stoga apeliramo na sve građane, a posebno na roditelje i starije osobe, da vlastitim primjerom i odgovornim ponašanjem ukažu na važnost sigurnosti te na ozbiljnost posljedica nesavjesne i neodgovorne uporabe pirotehničkih sredstava. Posebno ističemo potrebu uvažavanja sugrađana kojima pirotehnika ne predstavlja radost i slavlje, već izaziva nelagodu, strah i uznemirenost.

Korištenje pirotehničkih sredstava uređeno je Zakonom o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja („Narodne novine“ br. 70/17, 141/20 i 114/22), a najvažnije odredbe su sljedeće:

- Pirotehnička sredstva kategorije F1 mogu se prodavati tijekom cijele godine, osim u prodavaonicama oružja i pirotehnike i u drugim maloprodajnim objektima te na kioscima, građanima starijima od 14 godina.

- Zabranjena je prodaja petardi i redenika kategorije F2 i F3 građanima za osobne potrebe. Ostala pirotehnička sredstva kategorije F2 i F3 mogu se prodavati građanima starijima od 18 godina u razdoblju od 15. prosinca 2025. do 1. siječnja 2026. godine, dok je njihova uporaba dozvoljena u razdoblju od 27. prosinca do 1. siječnja.

- U zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj građana zabranjena je uporaba pirotehničkih sredstava, osim sredstava kategorije F1. Pirotehnička sredstva kategorija F2, F3, T1, T2, P1 i P2 u takvim prostorima smiju koristiti isključivo pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje Ministarstva.

Sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja („Narodne novine“ br. 114/22), člankom 90. propisano je da će se fizička osoba za prekršaje kazniti novčanom kaznom u iznosu od 660,00 do 1.990,00 eura, dok je člankom 92. predviđena novčana kazna za zakonske zastupnike djeteta mlađeg od 14 godina koje je uporabilo pirotehničko sredstvo.

Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Splita poziva sve građane, a osobito roditelje, da poštuju važeće propise, educiraju djecu i mlade te da se pirotehnička sredstva, ukoliko se koriste, upotrebljavaju pažljivo, odgovorno i bez narušavanja javnog reda i mira te uz poštovanje sigurnosti i dostojanstva drugih.

Sretan Božić i Novu godinu, u miru, blagdanskom i obiteljskom okruženju, želi vam Vijeće za prevenciju kriminaliteta Grada Splita - stoji u priopćenju za medije.