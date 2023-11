SPLIĆANI MUKU MUČE Stan je nemoguće kupiti ili pronaći najam: "Kad spomenete djecu, bilo bi bolje da kaže da imate kugu, prije bi vam iznajmili"

Mladim obiteljima u Splitu danas je gotovo nemoguće kupiti ili pronaći stan za dugoročni najam. S tim je, do kupnje vlastitog stana, muku mučila i Ronaldova obitelj.

“Kao i svi ostali. Pogotovo kad spomenete da imate djecu ili, karikiram, kućnog ljubimca. Mislim da kažete da imate kugu da bi prije našli stan nego tako nešto. Svi naši prijatelji, većina su po Stobreču, Solinu i Kaštelima. Svi su se iselili iz Splita. Kome oni ovaj grad čine boljim? Strancima”, pita se Ronald iz Splita.

A upravo je gradnja stanova za dugoročni najam bilo jedno od predizbornih obećanja gradonačelnika Puljka. Dvije godine poslije problemi s ispunjenjem obećanja – gradska tvrtka izračunala je da se takav posao ne isplati pa Puljak zajedno s Osijekom, Rijekom i Zagrebom planira tražiti pomoć od države.

“Kroz koji bi gradili velike brojeve tih stanova, ali za taj model je potrebna pomoć države. Da država, ono što je prije radila, sama gradila stanove za prodaju, sve te novce čak i dodatna sredstva investira i lokalnim zajednicama pomogne da se mogu graditi stanovi za dugoročni najam”, istaknuo je Ivica Puljak.

Oporba: Ne treba pomoć države

Oporba smatra da novca za izgradnju u gradskom proračunu ima te da ne treba pomoć države. Ono čega nema je znanje i volja gradonačelnika.

“Podigli smo najveći kredit u povijesti Grada i ne može mi nitko reći da nemamo para. Ne govorim ovo da oni nisu u stanju riješiti apsolutno sve potrebe Splita, nego uopće ne žele započeti. To je ono što je žalosno”, rekao je SDP-ov gradski vijećnik Davor Matijević.

“Gradska zemljišta pokušava rasprodati, ima mogućnosti da na njima sagradi stanove za najam. Međutim vidim da je od toga kompletno odustao. Opravdanja traži u drugima, u državi. Mogućnosti ima, model financiranja postoji”, dodaje HDZ-ov gradski vijećnik Tomislav Šuta.

Model gradonačelnik ima, no za sve mu, čini se, treba uskočiti država.

“Uz neke zakonske izmjene za koje opet država treba izmijeniti zakon, da aktiviramo prazne stanove koji su na tržištu, a treći dio modela je da aktiviramo privatnike da kroz urbanističke politike zajedno s privatnicima koji onda grade stanove, jedan dio daju kao stanove za dugoročni najam”, kaže Puljak.

1.100 stanova se gradi još iz vremena Andre Krstulovića Opare – na Korešnici. I za to, kaže Puljak, treba pomoć države. “To će biti u našem mandatu. Ja dvaput mislim biti gradonačelnik, u dva velika mandata i to će sigurno biti u mom mandatu. Ja se nadam da ćemo do kraja ovog prvog projektirati i možda započeti s izgradnjom. Ne ovisi to uvijek o nama, ovisi o mnogim faktorima”, govori gradonačelnik.

Građani bez povjerenja u vlast

A u gradske vlasti građani više nemaju povjerenje po pitanju rješavanja stambenog pitanja.

“Pazite, ne treba biti ni političar ni ekonomist da shvatite da su sve dosadašnje vlasti samo uspjele iseliti grad Split”, ponavlja Ronald.

Mlade obitelji u Splitu i dalje mogu samo sanjati o kupnji stana i strepiti hoće li ih se prije sezone izbaciti iz stanova za čiji najam mjesečno izdvajaju pozamašne svote.