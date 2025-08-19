Splićani "kipe" zbog lažnih obećanja, prosvjed ove srijede na Prokurativama: "Protiv trovanja Splita i budućih generacija"

Građanska inicijativa Zdravi Split najavila je novi prosvjed protiv uplovljavanja broda Moby Drea u splitski škver, za koji tvrde da predstavlja ozbiljnu prijetnju zdravlju građana zbog prisutnosti azbesta.

Okupljanje je zakazano za srijedu, 20. kolovoza u 18:30 sati na Rivi kod vodoskoka, dok će sam prosvjed započeti u 19 sati na skalama od Prokurativa. Inicijativa poziva sve građane da im se pridruže te poručuje kako "zajedno dižu glas protiv trovanja Splita i budućih generacija".

Istoga dana, u 11 sati održat će i konferenciju za medije kod Prokurativa, gdje će iznijeti najnovije informacije oko odlaska broda.

Prvi prosvjed početkom kolovoza

Prvi prosvjed održan je 1. kolovoza ispred Banovine, gdje se okupilo oko 200 građana s transparentima i zviždaljkama. Građani su tada poručivali:

"Ako ne znaš šta je azbest, nek' ti kaže Vranjic"

"Nama rak, Debeljaku profit"

"Debeljak truje našu djecu"

Prosvjednicima su se pridružili i gradonačelnik Tomislav Šuta, zamjenica Matea Dorčić, vijećnica Marijana Puljak i brojni gradski vijećnici.

Danijela Weber iz inicijative tada je naglasila da žele potpunu transparentnost i dokumentaciju resornih ministarstava i inspekcija, dok je Luči Lončar istaknula kako je u samo dva dana prikupljeno 4.500 potpisa za peticiju protiv uplovljavanja broda.

Posebno se oglasila i dr. Tajana Ivanović Biočić, specijalist medicine rada, upozorivši da se u Hrvatskoj ne provode sva nužna mjerenja čestica azbesta te da je riječ o ozbiljnoj prijetnji zdravlju.

Brod ostaje još 15 dana

Iako je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture prošlog tjedna naložilo da Moby Drea napusti Brodosplit u roku od sedam dana, jučer je objavljeno da je vlasnicima ipak odobreno dodatnih 15 dana. Ministarstvo je istodobno Brodosplitu zabranilo izvođenje bilo kakvih radova vezanih za uklanjanje azbesta s tog broda.

Debeljak: "Brod nije opasan"

Predsjednik Uprave Brodosplita, Tomislav Debeljak, izjavio je za RTL kako brod nije opasan te da imaju odobrenje za rad s azbestom.

– "Mi s azbestom ne radimo i brod ide ća, a kad će ići nije na nama. Naši ljudi žele raditi, a nama je cilj graditi brodove, ne baviti se ovakvim poslovima", poručio je Debeljak.

Ovlašteni predstavnik vlasnika broda John Psarras kazao je pak dase čeka odobrenje osiguravatelja i pregled geodeta prije isplovljavanja broda.