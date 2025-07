Splićani, jeste li spremni? Sutra kreće Ultra "ludilo". Završne pripreme idu punom parom, sanirana sva šteta nakon nevremena. Organizatori: "Očekujemo 150 tisuća ljudi tijekom festivala"

U vikendu koji nam dolazi Split će postati centar elektronske glazbe.

Očekuje se kako će tijekom festivala grad pod Marjanom i obližnje otoke na različitim događanjima posjetiti preko 150 tisuća partijanera koji će na mega-spektakl Ultra Music Festival pohrliti sa svih strana svijeta.

Do početka najiščekivanijeg festivala Ultra Europe dijeli nas manje od 24 sata. Sve je spremno za sutrašnji prvi od ukupno tri dana tijekom kojeg će posjetitelji uživati na splitskom Parku mladeži.

Veliki problem predstavila je oluja koja je u utorak ujutro poharala Splitom, a oštećenja su pretrpjele i konstrukcije na Parku Mladeži. No, prema riječima organizatora, sve je uspješno sanirano i nema razloga za brigu.

"Nešto na ovakvom svjetskom nivou ne može se organizirati bez podrške grada i županije i stvarno sam sretan i zadovoljan na način kako su nas dočekali svake godine. Isto tako surađujemo na razvoju ovog festivala. Ultra Europe je svakako svjetska manifestacija, to su Olimpijske igre u elektroničnoj glazbi, manifestacija koja privuče svake godine 150 tisuća ljudi u Hrvatskoj. Najvažnije je prepoznati da ovaj festival predstavlja ono najbolje u glazbi i što se tiče stručnjaka koji dolaze, dokaz je da radimo na najvišem svjetskom nivou i neprilike koje smo imali u utorak je dokaz da ekipa koja tu radi zna ovaj posao i zna garantirati uvjete koji su potrebni da se ovakva manifestacija održava u gradu kao što je Split", kazao je organizator Joe Bašić.

Pozornica visine više od 20 metara i dužine 80 metara oduševit će sve ljubitelje elektronske glazbe. LED ekran koji se proteže na više od 500 kvadratnih metara upotpuniti će cjelokupni dojam. Četiri pozornice koje partijanerima daju čari ne samo splitske atmosfere, već i one nekih od najvećih klubova svijeta poput onih u Miamiju na Floridi oduševit će sve.

Spreman je bogat glazbeni program, a ove godine na tapeti su neki od najvećih svjetskih DJ-eva kao što su Armin Van Buuren, Martin Garrix, Tiësto, Hardwell, Alesso, Carl Cox i Solomun - a neki će čak u setovima od tri sata zabavljati publiku.

Sve je sanirano, novost je Food Court

"Mi smo sve pripremili ove godine da bi bio što bogatiji program. DJ koji dolaze su top u elektroničnoj glazbu i mislim da možemo očekivati velike iznenađenje što tiče Resistance Stage sa Karl Cox i Solomon, koji će imati setove od po tri sata. Na main stageu imamo zatvaranje s Armin van Buuren u petak, u subotu imamo Tiesto i prvi put na festivalu na ovakvu veliku pozornicu John Sommet, koji inače sam puni stadione od 80 tisuća ljudi, tako da imamo čast da je na Ultri. U nedjelju imamo najveći line-up DJ-ja: Hardwell, Martin Garrix i Afrojack. Mislim da festival ne može nikako bolje se zatvarati nego s tim izvođačima", dodao je.

Velika je ovo godina i za domaće izvođače. Organizator Joe Bašić naglasio je da se ove godine očekuje najviše dosada domaćih izvođača iz Hrvatske i regije. Također, veliki je broj i VIP gostiju koji dolaze iz svih dijelova svijeta. Karte za festival prodane su u 140 zemalja diljem svijeta, a dolazi više od 30 tisuća stranih gostiju, prema riječima organizatora.

Ove godine novost je i Food Court, gdje će desetak splitskih ugostitelja nuditi vlastitu hranu i piće. Također, u suradnji sa Studencem postavljen je i mini market.

"Mislim da je to vrlo dobar potez i da ćemo vidjeti pozitivni iskorak što tiče hrane i naših ponuda hrane. Ove godine prvi put ćemo organizirati i omogućiti prodajno mjesto kao što je Studenac, da onda sve potrebe u vrijeme festivala mogu riješiti tu ako eventualno to nisu napravili prije ulaza na festival", dodao je.

Kako bi posjetitelji izbjegli gužve - a najveće će biti između 23 sata i 1 sat ujutro - organizatori savjetuju da posjetitelji dođu ranije.

"Ovo mi je prva Ultra kao gradonačelnik, ali ne kao građanin. Drago mi je da se sve nastavlja s obzirom na neprilike. Sve ide u najboljem redu i nadam se da će tako i ostati do samoga kraja. Dobro je i za Grad Split da imamo jedan događaj za koji znamo koliko je pridonio Splitu. Cijelo vrijeme sam govorio da je važno da građani imaju sigurnost i mir koliko je god moguće. Očekujem i dobru suradnju, koja je i do sada bila na najboljoj mogućoj razini s organizatorom. Tako očekujemo da bude i do kraja", kazao je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Ultra dobiva najviše financija od Grada Splita u usporedbi s ostalim manifestacijama, a u četiri godine trebala bi dobiti milijun eura. Gradonačelnik Šuta kazao je da će se razmotriti ugovor. Također, dodao je da ne misli da Ultra negativno utječe na imidž Splita te da je uzrok neredu u centru grada.

"Želimo da turizam bude u službi kulture i sporta, da se obnavlja sportska infrastruktura, da dobijemo cjelogodišnji turizam u tom području, da što se tiče same kulture i kazališta imamo određena događanja u tom smjeru, u samom centru grada i da se stvari onda mijenjaju", kazao je Šuta.

"Ja pozivam sve one koji dolaze naravno da posjete sve lokacije u gradu i da odu gdje mogu. Ne mogu ja nekome ni na kakav način govoriti koji će restoran posjetiti, ali sigurno da bi bilo dobro da turisti koji dolaze imaju nekakav red, ali najmanje da se pića se uzimaju po supermarketima i dućanima s alkoholom. Sigurno na to ne bi pozivao gosta", dodao je Šuta.

