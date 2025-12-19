Splićani, dobra vijest! Ulica VIII. mediteranskih igara ponovno je otvorena za promet

Nakon mjeseci radova u sklopu Projekta poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin i Ugovora P3, uključujući zemljane radove i zaštitu građevinske jame kod RB Poljud, cesta je danas, 19. prosinca, ponovno puštena u promet.

Podsjećamo, projekt ukupne vrijednosti 237,8 milijuna eura sufinanciran je EU sredstvima i nacionalnim sredstvima, a cilj mu je osigurati ispunjenje EU standarda u vodoopskrbi i odvodnji, te poboljšati kvalitetu života građana Splita.

I dok se čeka službena obavijest iz Vodovoda i kanalizacija d.o.o sami smo se danas uvjerili da automobili prometuju ovim dijelom Splita.