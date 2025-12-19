Splićane uznemirio dim i vatrogasna vozila, saznali smo što se dogodilo

Dim koji se danas pojavio na području Dragovoda zabrinuo je dio stanovnika, no iz Javne vatrogasne postrojbe poručuju kako nema razloga za strah.

Vatrogasci su po dojavi odmah izašli na teren te su dolaskom na lice mjesta utvrdili da je riječ o spaljivanju otpada na privatnom vlasništvu. Kako navode iz postrojbe, osoba koja je palila otpad nije prethodno obavijestila vatrogasce, kako je to propisano, no situacija nije predstavljala nikakvu opasnost od širenja požara ili nastanka materijalne štete.

– Naši djelatnici su na terenu utvrdili da nema nikakve prijetnje, niti za imovinu niti za okolinu. Gospodin će biti upozoren da ubuduće obavijesti vatrogasnu postrojbu prije spaljivanja – poručuju vatrogasci.

Dodaju kako je intervencija završena bez potrebe za daljnjim postupanjem te da se vatrogasci vraćaju u postrojbu.