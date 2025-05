Spektakularno otvorenje Split Park Festivala na Zvončacu okupilo preko tisuću posjetitelja

Sinoć je službeno otvoren Split Park Festival, a više od 2000 posjetitelja ispunilo je prostore Kolur Zvončca i dočekalo koncerte na otvorenom uz najbolji mogući način – more, borove, koktele i fantastičnu atmosferu. Festival je započeo energičnim i prepoznatljivim Taking the Trash Out partyjem, koji je još jednom opravdao status najzabavnijeg retro programa u gradu. Pod vedrim nebom, uz ritmove 90-ih, Split je plesao do kasno u noć i tako najavio novu sezonu glazbenih večeri koje će obilježiti početak toplijih dana.

Otvorenje nisu propustili ni brojni poznati uzvanici i prijatelji festivala. Među posjetiteljima su se našla i neka dobro poznata lica – gospodin Savršeni Šime Elez, dizajnerica Monika Sablić, pjevačice Žanamari Lalić, Lorena Bućan, trenutna pjevačica Magazinate Andrea Šušnjara, koja je u istom bendu prethodno godinama oduševljavala publiku. Svoju podršku festivalu dali su i hrvatska olimpijka Barbara Matić, Hrvoje Krolo, manekenka Valentina Đurić te brojni drugi Splićani i Splićanke koji su pokazali koliko grad živi za festivale i dobru glazbu.

Već večeras, u petak 31. svibnja, pozornicu preuzima Vesna Pisarović – koncert koji će sigurno oduševiti sve generacije.

Festival se nastavlja narednim tjednima uz nastupe popularnih izvođača: Grupa Cambi nastupa u četvrtak, 6. lipnja, Boris Novković već dan kasnije, 7. lipnja, dok Nikola Rokvić dolazi 14. lipnja. Regionalna zvijezda Adi Šoše nastupit će 20. lipnja, dok nas Indira zabavlja 27. lipnja, a vrhunac srpanjskog dijela programa donosi Matija Cvek sa svojim koncertom 11. srpnja. Neizostavne su i tematske večeri poput Salsa Dance Night, koja se održava 28. lipnja i 12. srpnja, kao i zabavne i energične DJ Night večeri zakazane za 13. lipnja, 4. i 5. srpnja.

Publiku očekuju i posebno osmišljeni studentski četvrtci, uz promotivne cijene i partyje koji su posebno prilagođeni mladima – uključujući večeri poput College Clash, Preweekend Students Party i Brain Off, Beats On. Osim odličnog glazbenog programa, dio koncerata bit će potpuno besplatan – uključujući nastupe Borisa Novkovića i Grupe Cambi– dok se za ostale ulaznice mogu kupiti online putem platforme Entrio.hr.

Split Park Festival održava se od 30. svibnja do 12. srpnja, četvrtkom, petkom i subotom, na jednoj od najljepših lokacija u gradu, Zvončaca s pogledom na more i ugođajem koji ga već godinama čini nezaobilaznom ljetnom postajom za Splićane i njihove goste. Ulaznice za pojedine koncerte već su u prodaji, a sudeći prema sinoćnjem početku – ovog ljeta nas čeka još mnogo plesnih večeri i dobrih uspomena.Više informacija o festivalu možete saznati putem službenih kanala i društvenih mreža Instagram i Facebook.