Spektakularno modno otvorenje u Splitu: Tražila se ulaznica više

U splitskom Bagatelle Babeu svečano je otvorena Modna akademija Faith, prva akademija ovakvog koncepta u Splitu, koja predstavlja važan iskorak na domaćoj modnoj i edukativnoj sceni.

Projekt je pokrenut kao produžetak modne agencije Faith, pod vodstvom direktora Marka Lovrića, te vizijom i zajedničkim trudom kolegica i prijateljica Paule Buljan i Lee Tomić, uz veliku pomoć svoje suradnice, stilistice Katije Čizmić.

Paula i Lea dugo su godina radile u inozemstvu, gdje su surađivale s brojnim svjetskim brendovima i skupljale vrijedno profesionalno iskustvo. Nakon godina života vani, odlučile su svoje sidro baciti upravo u svoj rodni Split i tamo stvoriti projekt koji povezuje sve što su naučile s onim što najviše vole — rad s mladima i razvoj lokalne modne scene.

Osnivačice naglašavaju kako je Split oduvijek bio srce mode, grad snažnog vizualnog identiteta i kreativne energije, te da upravo zbog toga zaslužuje imati akademiju koja će mladima omogućiti profesionalno okruženje u kojem mogu napredovati, razvijati se i otkrivati vlastite potencijale.

Modna akademija Faith ne predstavlja samo školu modelinga. Ona je osmišljena kao prostor gdje polaznici stječu samopouzdanje, sigurnost, izražajnost, kreativnost i vještine koje će nositi kroz cijeli život. U programu sudjeluju i vanjski stručnjaci iz područja zdravstva, školstva, glume, plesa i brojnih drugih disciplina, čineći akademiju jedinstvenom u svom sveobuhvatnom pristupu.

Događaj otvorenja podržala su i brojna javna lica koja su svojim dolaskom istaknula važnost ovakve inicijative. Među njima su bili zamjenica gradonačelnika Splita Matea Dorčić, predsjednik Vijeća GK Plokite Luka Čelar, nogometna ikona Milan Rapaić sa suprugom, splitska pjevačica Silvia Dvornik, poznati kuhar Ivan Pažanin i mnogi drugi prijatelji akademije koji su iskazali podršku projektu i njegovoj misiji.

Trenutno se sati održavaju svake subote, a akademija je već započela s radom. Upisi su i dalje u tijeku, a velik interes mladih potvrđuje koliko je ovakav projekt bio potreban Splitu.

Program otvorenja vodila je Mihaela Peraica, uz velikodušnu podršku brojnih sponzora: Zorina mast, Nevenovo ulje, 757 Cosmetics, Make up Anka Akrap, Andrea Karabatić, Salona Dental, Golden Mace, Talia Accessories, La Delta, Prahir, Poliklinika Makeover, Balloon Party i Suvenir shop, kao i Shopping centar Joker i Elfs.

Akademija Faith stvorena je s iskrenom željom da se mladima ponudi više — da se u njima probudi ono najljepše i najautentičnije. Kako poručuju osnivačice: „Svaki polaznik zaslužuje osjetiti da vrijedi, da može i da u sebi nosi nešto posebno — naš je posao pomoći im da to otkriju.“