Spektakularna pomorska bitka bit će uprizorena u Makarskoj

Riječ je o bitci nazvanoj Mucules u kojoj su neretvanski gusari nanijeli poraz Mlečanima koji su potom danak morali plaćati u zlatu kako bi njihovi brodovi mogli ploviti u miru. Ovaj važan događaj obilježio je i Dan Hrvatske ratne mornarice.

U četvrtak, 18. rujna, od 19:30 sati zakoračite u povijest i doživite dramatične sukobe na moru kroz spektakularnu kostimiranu rekonstrukciju. Povorka sudionika proći će gradskom rivom, nakon čega slijedi nastup Gradske glazbe i Krvavičke mornarice.

U 20:15 u gradskoj luci slijedi uprizorenje povijesne pomorske bitke. U goste stižu, kako bi pomogli u uprizorenju bitke, Karlovački bubnjari, Dubrovački trombunjeri, Gusari - Župa Dubrovačka, Krvavički gusari i Lađari iz Komina. Od 21:15 večer donosi koncert legendarnog Jurice Pađena & Aerodroma za nezaboravnu završnicu! Vidimo se na rivi!