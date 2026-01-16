Spektakularna akcija splitske policije: Zaplijenjeno 19 kilograma droge

Policijski službenici Službe kriminaliteta droga u Splitu u četvrtak, 15. siječnja 2026. godine, oko 11:45 sati, uhitili su 24-godišnjeg muškarca kod kojeg je pronađena veća količina droge i novca.

Kod osumnjičenog su u početnoj kontroli pronađene tri PVC vrećice s drogom amfetamin, ukupne mase 1.484 grama, kao i jedan mobilni uređaj. Istoga dana provedena je pretraga prostora koje koristi, tijekom koje je pronađena dodatna količina droge i novca.

U pretragama je pronađena jedna PVC vrećica s tekućim amfetaminom mase 435 grama, dvije PVC vrećice s kokainom ukupne mase 202 grama te novčani iznos od 10.700 eura u raznim apoenima.

Daljnjim pretragama dodatnih prostora koje koristi osumnjičeni policija je pronašla još šest PVC vrećica s amfetaminom mase 8.039,5 grama, jednu vrećicu s kokainom mase 55 grama, četiri plastične posude s bijelom praškastom materijom koja se koristi kao punilo za povećanje mase, digitalnu vagu s tragovima droge, uređaj za vakuumiranje, veću količinu vrećica za pakiranje te plastičnu kantu s oko četiri litre nepoznate prozirne tekućine.

Ukupno je tijekom postupanja pronađeno više od 9,9 kilograma amfetamina u krutom i tekućem obliku te oko 250 grama kokaina, kao i oprema za pripremu i distribuciju droge. Policija procjenjuje da bi se iz pronađenih tekućih prekursora kemijskom preradom moglo dobiti dodatnih 5 do 10 kilograma amfetamina, čime bi ukupna količina droge namijenjene nezakonitom tržištu iznosila između 14 i 19 kilograma.

Prema procjeni policije, ukupna ulična vrijednost zaplijenjene droge iznosi između približno 170.000 i više od 215.000 eura.

Osumnjičeni je do sada četiri puta kazneno prijavljivan zbog preprodaje droge, 20 puta zbog prekršaja posjedovanja droga, a evidentiran je i zbog narušavanja javnog reda i mira te nasilja u obitelji.

Sva pronađena droga, novac, oprema i mobilni uređaj oduzeti su, a osumnjičeni je uhićen i priveden u službene prostorije policije. Tijekom dana bit će predan pritvorskom nadzorniku uz kaznenu prijavu zbog sumnje u počinjenje kaznenog djela neovlaštene proizvodnje i prometa drogama.