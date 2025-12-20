Spektakularan koncert Jelene Rozge ispunio Trogir do posljednjeg mjesta, slijedi nastavak glazbenog vikenda uz Hiljsona Mandelu!

Trogir je sinoć bio središte vrhunske zabave i pozitivne energije. Koncert Jelene Rozge privukao je velik broj posjetitelja, a gradska jezgra bila je ispunjena do posljednjeg mjesta. Publika svih generacija uživala je u hitovima jedne od najpopularnijih domaćih glazbenica, a atmosfera je još jednom potvrdila kako Trogir tijekom prosinca živi punim plućima.

Prepun grad, odlična organizacija i sjajna energija obilježili su večer koja će se još dugo pamtiti, a brojni posjetitelji stigli su i iz okolnih gradova, dodatno potvrdivši atraktivnost adventskog programa u Trogiru.

Zabava se nastavlja već večeras, 20. prosinca, kada na pozornicu stiže Hiljson Mandela- jedan od najtraženijih izvođača domaće urbane scene. Koncert započinje u 20:30 sati kad će publiku prije glavnog nastupa zagrijati Dani!

"Pozivamo sve ljubitelje dobre glazbe i odlične atmosfere da i ove subote budu dio još jedne nezaboravne večeri u Trogiru!", poručuju organizatori.