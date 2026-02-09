Spektakl u Poljudu bez kalkulacija, Jadran protiv europskog giganta: "Očekuje nas teška utakmica, nadam se da ćemo je iskoristiti..."

Uoči zadnjeg kola grupne faze, momčad trenera Sandra Sukna već je osigurala prvo mjesto i prolazak u četvrtfinale, dok je Jadran na četvrtoj poziciji i bez izgleda za prolazak među osam najboljih u Europi. U borbi za drugo mjesto bore se Jadran Herceg Novi i Novi Beograd.

Dakle, hrvatskom prvaku rezultat iz tog susreta ne znači ništa, ali sezona nije gotova. Tek slijedi ono pravo, objasnio je trener Jure Marelja.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

„Rezultatski nam utakmica ne znači puno s obzirom na dosadašnji tijek rezultata u Ligi prvaka, ali nam je važna u pripremama za drugi dio sezone. Dva mjeseca se praktički nije igralo, dio momaka imao je obveza s reprezentacijom, a oni koji su ostali marljivo su trenirali. Trebam im se zahvaliti, jer su s kolegama odradili izrazito dobar posao. Reprezentativci su više emotivno umorni nakon Europskog prvenstva, jer su imali ritam utakmica koje nisu bile toliko fizički zahtjevne. Sad smo opet na okupu i ova utakmica nam je test za dalje“, rekao je trener Jadrana Jure Marelja.

Recco pun zvijezda, Ćurković spreman

Susret sa Solarisom nije igrao Mislav Ćurković, je li spreman?

„Da, bit će u sastavu.“

Koja riječ o protivniku?

„Recco je prepun reprezentativaca, teško je izdvajati jednog igrača, tamo je i naš bivši igrač Rino Burić. Sandro Sukno radi odličan posao već godinama. Kolektivna obrana nam treba biti na razini kako bi bili u egalu.“

Prijašnje dvije sezone plasirali ste se u četvrtfinale Lige prvaka, ove godine to nije pošlo za rukom. Kako biste ocijenili ovosezonske nastupe u Ligi prvaka?

„Ne možemo biti zadovoljni. Određeni momenti koji su se dogodili na početku sezone su nas koštali, posebno mislim na poraz od Jadrana iz Herceg Novog u gostima i Novog Beograda doma na Poljudu.“

Marinić Kragić i Pejković: fokus na ono što slijedi

Utakmici s talijanskom megamomčadi raduje se i Jerko Marinić Kragić koji je u bazenu od studenog prošle godine. Dio sezone je propustio zbog ozljede ramena, ali opet je na raspolaganju.

„Ozljeda je iza mene. Oporavak je bio dug, ali najgore je iza mene. Od prvog treninga nisam stao, tu sam sto posto motiviran i željan dokazivanja. Uvijek je lijepo igrati doma, pogotovo Ligu prvaka. Šteta samo što ova utakmica nema rezultatski značaj, ali svaka nam mora biti za novo dokazivanje.“

Kakvi je komentar šestog mjesta reprezentacije na Europskom prvenstvu?

„Nije lako kad se vratiš kući sa šestim mjestom. I ja sam bio u takvoj situaciji, deveto mjesto u Fukuoki. Kada se vratiš bez uspjeha koji si očekivao nije lako. Znam kako se igrači osjećaju.“

Koliko nova pravila odgovaraju Hrvatskoj?

„Svakom napadaču sigurno odgovara, jer je više napada, a vratarima i bekovima je najteže. Vidite i sami da utakmice završavaju s 20 do 25 igrača manje. Sigurno da treba vremena za prilagodbu.“

Nedostaje li vam regionalna liga u smislu podražaja jačih utakmica?

„Mislim da to nije problem. Da nije bilo reprezentativne pauze sve bi leglo na svoje mjesto. Osvajanje regionalne lige znači, ali ne donosi puno osim zadovoljstva. Odluka da se igra hrvatsko prvenstvo uz Europu je dobra. Sigurno neće štetiti kvaliteti hrvatskog vaterpola“, zaključio je Marinić Kragić.

Svjestan težine utakmice s Pro Reccom je i Duje Pejković.

„Recco igra moderan i brz vaterpolo. Očekuje nas teška utakmica, nadam se da ćemo je iskoristiti za daljnje ispite“, rekao je Pejković, a na pitanje koju bi ocjenu dao sezonu u Ligi prvaka dodao je:

„Mislim da je ocjena dobra. Specifična sezona. Bilo je dobrih predstava i manje kvalitetnih.“

Iako splitska momčad ispada iz Lige prvaka, to ne znači da je kraj europskom putu za Jadran. Momci trenera Marelje nastavljaju put u Eurokupu, a mogući protivnici su Barcelona, Jug Dubrovnik, Savona i Vouliagmeni.