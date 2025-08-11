Spektakl u Kaštel Lukšiću: Silente oduševio publiku i izazvao ovacije

U sklopu Dana Miljenka i Dobrile sinoć je u Kaštel Lukšiću održan koncert grupe Silente.

Novi park bio je prepun obožavatelja koji su došli poslušati ovaj popularni bend. Koncert je trajao nešto više od dva sata, a grupa je nizala svoje najpoznatije hitove kao što su "Terca na tišinu", "Sve što o ženi treba znat" i mnoge druge. Publika je bila oduševljena te grupu ogromnim aplauzom pozvala na bis. Manifestacija se organizira u suradnji Turističke zajednice grada Kaštela i Grada Kaštela.

- Ovogodišnje izdanje naših jubilarnih, desetih ‘Dobrilinih glazbenih večeri’ obilježili smo koncertom grupe Silente, kojim smo simbolično najavili novi smjer manifestacije. Dosad smo s ponosom ugostili snažne ženske vokale poput Zorice Kondže, Vanne, Radojke Šverko i Amire Medunjanin, a od sada se otvaramo svim izvođačima čija je glazba autentična, snažna i emotivno iskrena. Upravo je večeras Silente potvrdio zašto uživa status jednog od najcjenjenijih imena domaće scene – istaknula je koordinatorica programa, Marijana Vulas.