Spektakl na Hipodromu: Organizatori otkrivaju kako će izgledati koncert

U 10 sati na Hipodromu počeo je obilazak Hipodroma nakon čega slijedi presica o Thompsonovom koncertu koji će se održati iduću subotu.

Presicu su organizatori najavili sinoć na službenoj stranici Marka Perkovića Thompsona na Facebooku.

Organizatori s novinarima obilaze teren i objašnjavaju pojedinosti

Prije same presice odrađen je obilazak terena. Organizatori su pojasnili neke detalje o organizaciji koncerta. Primjerice, na dijelu Bundeka od ranog jutra okupljat će se posjetitelji. Riječ je o dijelu Bundeka gdje ima dosta stabala, a to znači i dosta hladovine tijekom dana.

"Taj dio će biti otvoren od 10 ujutro, tu će boraviti do određenog trenutka kad će prijeći na koncertni prostor. To će ovisiti o vremenskim uvjetima", rečeno je. U blizini je i ugostiteljski dio, javlja Index.

Dodali su da na tom dijelu neće moći boraviti nitko bez karte.

Nakon obilaska Budneka, organizatori su novinare odveli u koncertnu zonu.

"To će biti otvoreno u popodnevnim satima. Hipodrom se puni sa zadnjeg dijela, svaki sektor ima maksimalno 11.000 ljudi. To je sigurnosno jako dobro", rekao je. Kaže da imaju kamere i VAR sobu koji će im kazati koliko u svakom sektoru ima ljudi. "Kad se napuni sektor, on se zatvara i onda se puni novi", rečeno je.

Jedan dio ispred bine bit će prazan, tu neće biti posjetitelja. "To je široko 7,8,9 metara, to je jako važno. To je za žurne službe", kazali su organizatori.