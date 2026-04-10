Spektakl na Bilankuši povodom osvajanja lige: "Slavlje je moglo početi"

Zadnja utakmica A2 lige u sezoni 2025/2026 na domaćem terenu značila je i službeno proglašenje prvaka te dodjelu pehara, medalja i priznanja koje u ime Hrvatskog košarkaškog saveza dodjeljuje povjerenica lige Ana Vrsaljko. Solinski košarkaši suvereno su ovogodišnji prvaci lige u kojoj su već četiri kola prije kraja regularne sezone osigurali naslov prvaka te ih sad čekaju kvalifikacije za prvu ligu koje su na rasporedu početkom 5-tog mjeseca.

“Sa iznimnim ponosom na sve naše igrače – osvajače lige na čelu sa trenerom Alenom Koludrovićem, cijelom Upravom kluba – stručnim stožerom i svim trenerima u klubu, ova proslava je bila “točka na i” jedne sjajne sezone - čestitke svima! Naš igrač Ivan Jukić proglašen je za najboljeg igrača lige te je dobio priznanje za MVP-a lige, a svečanost proslave obilježila je i dodjela plakete Ivanu Vukoviću za rekordnih 250 nastupa za naš klub! Na kraju je pobjednički pehar uručen kapetanu Petru Barišiću i slavlje je moglo početi! Ovim putem bi se zahvalili i Gradu Solinu, Solinskoj zajednici športova, svim sponzorima, donatorima te svima koji na bilo koji način podržavaju našu košarkašku priču. Veliko hvala i svima koji su sudjelovali u organizaciji proslave kao i našim Solinskim mažoretkinjama koje su svojim nastupom uljepšale ovaj događaj! – rekao je dopredsjednik kluba Mirko Podrug.

Igrači: Petar Barišić, Ivan Jukić, Ivan Vuković, Dino Šipić, Hrvoje Vučić, Frane Bašić, Matej Katavić, Luka Murko, Lovre Armanda Doljanin, Ante Domjanović, Domagoj Crnjac, Lovre Letica, Luka Petrašić, Josip Milavić i Grgo Kaćunko

Trener: Alen Koludrović