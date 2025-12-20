Spektakl na Adventu u Klisu: Pejaković i Magic Wish rasplesali publiku

Sinoć je Advent u Klisu ponovno oduševio – Magic Wish bend i legendarni Zlatko Pejaković zapalili su atmosferu u parku Megdan te rasplesali publiku do zadnjih taktova. Uz sjajnu glazbu posjetitelji su uživali u bogatoj gastronomskoj ponudi a dodatnu dozu adrenalina donijela je i adventska lutrija.

Nakon glazbenog spektakla sutra (nedjelja 21.12.2025. u 18h) slijedi mirniji, tradicionalni program u duhu Božića.

U parku Megdan bit će uprizorene žive jaslice „Radujte se, narodi“, koje pripremaju djeca folklorne igraonice: "Kliška dica" zajedno sa svojim tetama i roditeljima.

Glazbeni ugođaj nastavlja Promaja bend a sve će pratiti Lovačka udruga Svečurje iz Klisa koji će posjetitelje počastiti kobasicama, fritulama, kuhanim vinom te čajem.