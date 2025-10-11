Spartan World Championship Hvar privukao tisuće u Hvar, stigao i ministar Glavina

Sinoć je službeno otvoreno ovogodišnje izdanje Spartan World Championship Hvar, najvećeg globalnog natjecanja u utrkama s preprekama, koje je ove godine privuklo rekordnih 4.200 registriranih natjecatelja iz više od 60 zemalja svijeta.

Rekordan broj prijava potvrđuje sve veću popularnost i međunarodni značaj ovog adrenalinskog spektakla, ali i snažnu poziciju Hvara kao atraktivne destinacije za sportsku i outdoor scenu.

U Hvar je za ovu prigodu "potegao" i ministar turizma Tonči Glavina.

"Hvar je danas središte velikog sportskog događaja. Ovo je jedna izvanredna kombinacija sporta i turizma. Ovaj sport će biti dio sljedećih Olimpijskih igara u Los Angelesu tako da je ovo izvanredna prilika da Hrvatska potvrdi status zemlje koja izvanredno organizira takva događanja. Preko 4.000 natjecatelja, kad se zbroje njihovi obitelj i prijatelji, govorimo o 7-8 tisuća dolazaka, neki ostaju i po sedam dana", zadovoljan je ministar.

Kaže da je u rujnu bilo 30 tisuća dolazaka više negoli u istom razdoblju prošle godine.

"Ovakve velike sportske manifestacije jako pridonose razvoju turizma i te brojke su na tragu onoga što želimo - cjelogodišnji turizam, značajan broj dolazaka u predsezoni i podsezoni", kaže Glavina.

Kaže da se jako puno se radilo na dovođenju novih letova u Hrvatsku, poput onog koji će spajati Split i New York. Kaže da su "svi zaslužni za to", a cilj je - dovesti još letova.

"Imat ćemo još linija za Dubrovnik i linija za Split, bitni su nam i Doha i Dubai, surađujemo s Katarom. Ove godine ćemo povećati sredstva koja ulažemo u avio programe, opet ćemo pomaknuti red letenja za desetak dana prije i desetak dana kasnije. Širimo turističku sezonu", pojašnjava Glavina te poziva sve turističke djelatnike - da se turizmom bave cijelu godinu.

"Izrazito smo ponosni, izvrsna je atmosfera u centru grada Hvara, imamo nekoliko tisuća gledatelja. Uistinu vjerujemo u to da Spartan u Hvaru postaje tradicija", kazao je organizator Spartan utrke Aljoša Vojnović i dodao da projekt ima smisla s više strana - i sportske i turističke i ekonomske.