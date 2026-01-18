Španjolski premijer o Grenlandu: "To bi učinilo Putina najsretnijim čovjekom na svijetu"

Kao odgovor na izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa o mogućoj aneksiji Grenlanda, španjolski premijer Pedro Sánchez pozvao je da se one "shvate vrlo ozbiljno". U intervjuu za La Vanguardiju, Sanchez je ustvrdio da bi takva invazija bila smrtna presuda za NATO.

Sanchez kaže i da bi demonstracija sile na Grenlandu učinila bi ruskog predsjednika Vladimira Putina "najsretnijim čovjekom na svijetu", jer bi legitimizirala njegov pokušaj invazije na Ukrajinu. "Ako Sjedinjene Države imaju legitimnu zabrinutost zbog sigurnosti na Arktiku, to bi trebalo biti pokrenuto u Sjevernoatlantskom vijeću", rekao je, a prenosi Antena3.

Sánchez je inzistirao da Europska unija mora krenuti prema istinski zajedničkoj obrani, čak i bez konsenzusa svih 27 država članica. Naglasio je potrebu za zajedničkom obrambenom politikom i europskim oružanim snagama.

Španjolska vlada razmatra slanje trupa na Grenland, ali još nije donešena nikakva odluka, piše Dnevnik.hr.